Simona Halep si Toni Iuruc, surprinsi de paparazzi! Ce bolid electric de peste 100.000 de euro conduce iubitul campioanei de la Wimbledon

Simona Halep si Toni Iuruc au fost surprinsi de paparazzi in sectorul 1 din Bucuresti.

Vindecata de COVID-19, Simona Halep a multumit echipei de medici a spitalului 'Matei Bals' care a ingrijit-o, dupa care a fost surprinsa in trafic alaturi de iubitul sau, Toni Iuruc, intr-un Porsche Taycan, noteaza ProSport.

Ocupanta locului 2 in clasamentul WTA a fost surprinsa de paparazzi pe Aleea Meteorologiei din Bucuresti, Simona stand pe scaunul din dreapta al bolidului condus de Toni Iuruc, un Porsche Taycan estimat la peste €100,000, lansat pe piata pentru prima oara in cursul acestui an.

Porsche Taycan are 522 de cai putere si poate atinge suta de kilometri la ora in doar 3,2 secunde. Masina are o constructie integral electrica, autonomia sa variind intre 300 si aproximativ 460 de kilometri.

Gama Porsche Taycan vine actualmente in sase versiuni diferite: Taycan (402 CP), Taycan Battery Plus (469 CP), Taycan 4tenishaleS (523 CP), Taycan 4S Battery Plus (563 CP), Taycan Tubo (671 CP) si Taycan Turbo S (751 CP).