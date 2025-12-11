Genoa vine după o serie bună de rezultate sub comanda noului antrenor Daniele De Rossi. "Grifonul" are trei victorii și două remize în ultimele cinci runde, iar acum se află pe locul 14 în Serie A.

Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter



De partea cealaltă, Inter vine după eșecul din Champions League cu Liverpool, scor 0-1, iar Cristi Chivu are nevoie de o victorie în campionat pentru a rămâne aproape de primele clasate AC Milan și Napoli.



Cu câteva zile înainte de meci, Dan Șucu, acționarul majoritar de la Genoa, a dezvăluit în presa italiană că a intenționat în trecut să îl aducă pe Cristi Chivu la Rapid, cealaltă echipă pe care o conduce. Omul de afaceri i-a transmis acum un mesaj tehnicianului român.



"Sincer să fiu, m-am gândit să îl aduc acum ceva timp pe Chivu la Rapid, dar acum este practic imposibil. Sunt mândru să văd că acum este antrenorul lui Inter. Îi urez mult succes, însă nu duminică. Vreau ca norocul să fie de partea noastră în weekend", a spus Șucu, la Sky.

