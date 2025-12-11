Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter

Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter Serie A
Genoa și Inter se vor înfrunta duminică, de la ora 19:00, în runda a 15-a din Serie A.

GenoaInter Milanodan sucucristi chivu
Genoa vine după o serie bună de rezultate sub comanda noului antrenor Daniele De Rossi. "Grifonul" are trei victorii și două remize în ultimele cinci runde, iar acum se află pe locul 14 în Serie A.

Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter

De partea cealaltă, Inter vine după eșecul din Champions League cu Liverpool, scor 0-1, iar Cristi Chivu are nevoie de o victorie în campionat pentru a rămâne aproape de primele clasate AC Milan și Napoli.

Cu câteva zile înainte de meci, Dan Șucu, acționarul majoritar de la Genoa, a dezvăluit în presa italiană că a intenționat în trecut să îl aducă pe Cristi Chivu la Rapid, cealaltă echipă pe care o conduce. Omul de afaceri i-a transmis acum un mesaj tehnicianului român.

"Sincer să fiu, m-am gândit să îl aduc acum ceva timp pe Chivu la Rapid, dar acum este practic imposibil. Sunt mândru să văd că acum este antrenorul lui Inter. Îi urez mult succes, însă nu duminică. Vreau ca norocul să fie de partea noastră în weekend", a spus Șucu, la Sky.

Inter, fără Acerbi și Calhanoglu la meciul cu Genoa

Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi, doi dintre titularii lui Inter de marți seară, s-au accidentat în prima jumătate de oră a meciului cu Liverpool, iar Cristi Chivu a fost obligat să îi înlocuiască.

În cazul lui Acerbi, accidentat la o tentativă de a-l bloca pe Hugo Ekitike, ar fi vorba despre o întindere musculară, scrie Gazzetta dello Sport. "Pare că nu are nicio șansă să joace în Supercupa Italiei", a transmis ziarul italian în legătură cu veteranul din defensiva celor de la Inter.

Pentru Inter urmează meciul de campionat cu Genoa (duminică), iar pe 19 decembrie duelul cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei.

Conform primelor evaluări, Hakan Calhanoglu, înlocuit încă din minutul 11 cu Piotr Zielinski, a suferit doar o contractură, iar mijlocașul are "o mică șansă" de a juca în Supercupa Italiei, găzduită de Arabia Saudită.

Atât Acerbi, cât și Calhanoglu vor continua să fie supuși unor teste pentru a se stabili durata exactă de indisponibilitate. Echipa lui Cristi Chivu va zbura către Riad pe 17 decembrie, cu două zile înaintea semifinalei cu Bologna.

Reacția presei străine despre antrenamentul făcut de Simona Halep și Jannik Sinner
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana Rom&acirc;niei
Presa din străinătate face anunțul: &rdquo;Louis Munteanu este principala țintă! &Icirc;l pot aduce &icirc;n ianuarie&rdquo;
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Cu cine va juca PSG finala Cupei Intercontinentale 2025, competiție aflată &icirc;n desfășurare din septembrie p&acirc;nă &icirc;n decembrie
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Patru antrenori rom&acirc;ni au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

FCSB, transfer cu sc&acirc;ntei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

Presa din străinătate face anunțul: &rdquo;Louis Munteanu este principala țintă! &Icirc;l pot aduce &icirc;n ianuarie&rdquo;
Reacția presei străine despre antrenamentul făcut de Simona Halep și Jannik Sinner
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: &rdquo;Da, ni-l foarte dorim&rdquo;
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Blake Lively, apariție spectaculoasă &icirc;n New York. Ținutele festive cu care a atras toate privirile. FOTO

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

