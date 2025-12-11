Genoa vine după o serie bună de rezultate sub comanda noului antrenor Daniele De Rossi. "Grifonul" are trei victorii și două remize în ultimele cinci runde, iar acum se află pe locul 14 în Serie A.
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter
De partea cealaltă, Inter vine după eșecul din Champions League cu Liverpool, scor 0-1, iar Cristi Chivu are nevoie de o victorie în campionat pentru a rămâne aproape de primele clasate AC Milan și Napoli.
Cu câteva zile înainte de meci, Dan Șucu, acționarul majoritar de la Genoa, a dezvăluit în presa italiană că a intenționat în trecut să îl aducă pe Cristi Chivu la Rapid, cealaltă echipă pe care o conduce. Omul de afaceri i-a transmis acum un mesaj tehnicianului român.
"Sincer să fiu, m-am gândit să îl aduc acum ceva timp pe Chivu la Rapid, dar acum este practic imposibil. Sunt mândru să văd că acum este antrenorul lui Inter. Îi urez mult succes, însă nu duminică. Vreau ca norocul să fie de partea noastră în weekend", a spus Șucu, la Sky.
Inter, fără Acerbi și Calhanoglu la meciul cu Genoa
Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi, doi dintre titularii lui Inter de marți seară, s-au accidentat în prima jumătate de oră a meciului cu Liverpool, iar Cristi Chivu a fost obligat să îi înlocuiască.
În cazul lui Acerbi, accidentat la o tentativă de a-l bloca pe Hugo Ekitike, ar fi vorba despre o întindere musculară, scrie Gazzetta dello Sport. "Pare că nu are nicio șansă să joace în Supercupa Italiei", a transmis ziarul italian în legătură cu veteranul din defensiva celor de la Inter.
Pentru Inter urmează meciul de campionat cu Genoa (duminică), iar pe 19 decembrie duelul cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei.
Conform primelor evaluări, Hakan Calhanoglu, înlocuit încă din minutul 11 cu Piotr Zielinski, a suferit doar o contractură, iar mijlocașul are "o mică șansă" de a juca în Supercupa Italiei, găzduită de Arabia Saudită.
Atât Acerbi, cât și Calhanoglu vor continua să fie supuși unor teste pentru a se stabili durata exactă de indisponibilitate. Echipa lui Cristi Chivu va zbura către Riad pe 17 decembrie, cu două zile înaintea semifinalei cu Bologna.