Ilie Nastase, IN STARE DE SOC, chemat la tribunal: "A crezut ca glumesc cand i-am spus ca divortez. Nici acum nu crede." 

Ilie Nastase refuza sa creada ca a cincea sotie vrea sa divorteze.

A cincea sotie a primului numar 1 ATP din Era Open a grabit inaintarea procedurilor divortului. Desi vestea despartirii dintre Ioana Simion (44 de ani) si Ilie Nastase (73 de ani) a survenit la inceputul lunii mai, cvintuplul campion de Grand Slam a crezut ca partenera sa glumeste si, potrivit spuselor ei, nu crede nici macar acum ca divortul va avea loc cu adevarat.

"Da, este adevarat, astazi facem procedura. La tribunal, pentru ca Ilie nu vrea sa vina sa semneze. A crezut ca glumesc cand i-am spus ca divortez. Nici acum nu crede. Imi pare foarte rau, dar eu am rabdat, i-am dat timp sa se schimbe. Nu s-a intamplat nimic. Cert este ca ii voi purta in continuare respect, vom ramane prieteni. Daca are nevoie de ceva, il voi ajuta. Chiar si acum vorbim, il duc cu masina unde are nevoie sa ajunga, facem cumparaturi. E normal sa comunicam. Dar doar atat. Nimic mai mult. Eu imi doresc sa fiu sanatoasa si linistita”, a declarat Ioana Simion pentru click.ro, care a anuntat ca despartirea este cauzata de repetatele agresiuni verbale la care a fost supusa de catre Ilie Nastase.

"Ultima oara ne-am intalnit chiar astazi, eu am incercat sa discut, dar am stat de vorba o ora cu peretii. Apoi sotul meu si-a pus ochelarii si mi-a zis sa inchid usa," puncta a cincea sotie a lui Ilie Nastase in urma cu o saptamana. "Tot respectul pentru sotul meu, niciodata nu voi da din casa, voi avea numai cuvinte de lauda la adresa lui. Dar ca in fiecare cuplu, ne mai certam, ne mai jignim. Eu consider ca am fost un om corect fata de el, l-am respectat foarte mult si il voi respecta in continuare, indiferent de ce va fi, pentru ca a facut parte din viata mea”, a mai spus Ioana Simion.

Ioana Simion este a cincea sotie de care Ilie Nastase divorteaza, dupa Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodosescu si Brigitte Sfat.