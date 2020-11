Apare vinul Simona Halep! Numarul 2 WTA a investit deja jumatate de milion de euro in noua sa afacere 

Simona Halep vrea sa lanseze pe piata vinurilor romanesti un produs care sa ii poarte numele.

Estimata la $30 de milioane de catre Forbes, averea Simonei Halep va avea rezultate vizibile pe piata romaneasca in urmatorii ani. Acest lucru se va intampla in cazul in care intentiile antreprenoriale ale campioanei en-titre de la Wimbledon vor fi rezultate cu succes.

Cea mai noua initiativa intreprinsa de Simona Halep are ca scop final productia unui vin de calitate pe care intentioneaza sa il vanda sub marca proprie, noteaza Ziare.com.

In acest sens, Halep a achizitionat deja terenuri in judetul Constanta in valoare de 500,000 de euro, pe care le va pregati astfel incat romanii sa primeasca cu caldura ideea de a consuma 'vinul Halep' peste cativa ani. De afacerea aceasta ar urma sa se ocupe doi nepoti ai familiei Halep, informeaza Gazeta Sporturilor.

Potrivit Business Magazin, Simona Halep mai are in proprietate in Constanta un hotel, iar in statiunea de iarna, Poiana Brasov detine un hotel de patru stele.