BREAKING NEWS! Simona Halep a scapat de COVID-19! Anuntul facut de locul 2 WTA

In urma cu aproape 2 saptamani, Simona Halep a anuntat ca a fosta infectata cu noul virus asiatic.

Ea ar fi contactat virusul de la iubitul ei, Toni Iuruc, care ar fi fost depistat pozitiv, pe 27 octombrie, potrivit Fanatik. Simona a fost diagnosticata cu COVID-19 la aproximativ doua luni dupa ce a ales sa nu participe la US Open tocmai din cauza temerilor sale de a nu contacta acest virus

La 10 zile de aflarea infectarii, sportiva romanca a anuntat pe Twitter ca s-a videcat: "100% rafacuta", a scris sportiva.

In timpul pandemiei, Simona Halep a participat la trei turnee: WTA Praga, WTA Roma si Roland Garros, castigand doua dintre acestea si ajungand pana in optimi in Grand Slam-ul parizian.