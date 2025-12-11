Roș-albaștrii primesc vizita olandezilor în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cu ce mare problemă se confruntă FCSB înaintea meciului cu Feyenoord



Pentru meciul din Europa, FCSB nu se va putea baza pe 11 jucători. Echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii are mari probleme de efectiv pentru duelul cu gruparea olandeză.



Pe lângă David Kiki, plecat la Cupa Africii, și Alexandru Stoian, respectiv Ionuț Cercel, care nu au fost incluși pe lista UEFA, FCSB are șapte accidentați: Daniel Bîrligea, Denis Alibec, David Miculescu, Vlad Chiricheș, Dennis Politic, Mihai Popescu, Joyskim Dawa.



Pe lângă aceștia, pe Arena Națională nu va putea juca nici Darius Olaru, suspendat, după ce în precedenta confruntare din Europa League (0-1 vs. Steaua Roșie Belgrad) a fost avertizat cu al patrulea cartonaș galben de când a început campania.



A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”



Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj, a stârnit interesul campioanei României, dar o echipă din Ucraina a intrat ”pe fir” și i-a luat fața FCSB-ului.



”(n.r. Emerllahu mai era o ţintă pentru FCSB?) Nu s-a mai purtat nicio discuţie legată de Emerllahu. Nici nu ştiu. Acum aud că ar pleca. Am auzit şi ştiam de la Florin Cernat că sunt interesaţi de Emerllahu (n.r. - cei din Ucraina).



Pe de altă parte, ştiam că el nu este interesat să meargă în Ucraina. Ştiam de mult timp”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

