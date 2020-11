Este Simona Halep, de fapt, locul 1 in clasamentul WTA? | Clasamentele ar fi aratat HORROR pentru Bianca Andreescu si Roger Federer daca nu ar fi fost inghetate 

Daca oficialii WTA si ATP nu ar fi inghetat clasamentele, situatia ar fi fost complet diferita acum pentru Bianca Andreescu si Roger Federer.

Incepand de luni, 9 noiembrie, Roger Federer va cobori pe locul 5 in clasamentul ATP, acesta reprezentand cea mai slaba clasare a sa incepand din luna martie 2019.

In cazul in care ierarhia mondiala nu ar fi fost inghetata, in urma deciziei luate de circuit, in contextul pandemiei si efectelor sale, cel mai titrat jucator din istoria acestui sport ar fi ajuns la capatul primei sute ATP, intre locurile 98-100, informeaza Jose Morgado.

Bianca Andreescu ar fi ramas fara clasament, iar Roger Federer ar fi ajuns in zona locurilor 98-100 ATP



Ordinea clasamentului WTA ar fi si ea puternic schimbata in cazul in care oficialii WTA nu au fi luat hotararea de a face astfel incat punctajele obtinute in 2019 sa nu poata fi deduse, desi editiile anumitor turnee au avut loc si in acest an.

Urmand aceasta regula, Ashleigh Barty - castigatoare a Roland Garros 2019, dar neparticipanta la editia din 2020 - ar fi cazut de pe primul loc al clasamentului pana pe pozitia a 12-a, iar Bianca Andreescu - campioana la US Open 2019, cu niciun meci oficial jucat in 2020 - ar fi iesit complet in afara locurilor clasamentului WTA.

Barty - 12

Andreescu - unranked

Pliskova - 13

Serena - 15

Bencic - 54

Venus - 266 *Now it's all correct, sorry.https://t.co/u3Mr0RhWFT — José Morgado (@josemorgado) November 6, 2020