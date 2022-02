„Iau COVID-ul în serios, ca oricine altcineva.” Infectat de două ori, Novak Djokovic își clarifică gândurile despre pandemie

Criticat de presă și de anumiți fani ai tenisului pentru lipsa de grijă pe care a manifestat-o în situațiile în care a fost pozitiv cu COVID, Novak Djokovic a declarat că ia această boală în serios și că nu s-ar fi gândit niciodată să folosească un test PCR pozitiv în favoarea deplasării sale în Australia.

Depistat pozitiv la COVID în 16 decembrie 2021, Novak Djokovic a avut mai multe apariții în public în zilele următoare, printre care o vizită la Centrul de Tenis Novak, unde le-a acordat juniorilor cadouri, fără să poarte mască în spații închise, dar și o lansare de timbre organizată de Poșta Sârbă. Nu în ultimul rând, Djokovic a acordat un interviu pentru L'Equipe în perioada în care a fost pozitiv cu COVID.

Novak Djokovic: „Nimeni nu e norocos și nimănui nu-i cade bine să ia COVID.”

Djokovic a fost criticat pentru comportamentul său, liderul ATP afișându-se în public fără mască și după revenirea în Europa, când a vizitat alături de familia sa o mănăstire din Budva.

În 2020, Novak Djokovic a fost acuzat de nepăsare în modul în care a organizat Adria Tour, o competiție neoficială de tenis care s-a încheiat cu infectarea mai multor persoane, printre care soția sa, Jelena Djokovic și el însuși.

„Iau COVID-ul în serios, ca oricine altcineva. Am făcut testele PCR, ca oricine altcineva. Nu mi-am folosit niciodată statutul privilegiat în această țară sau în oricare altă țară. Am fost testat de sute de ori, de la începutul pandemiei, deoarece asta s-a cerut pentru a putea călători și a-mi face meseria.

Înțeleg că au fost multe critici, că oamenii au venit cu multe teorii, că am fost norocos și mi-a căzut bine să fac COVID înainte. Dar nimeni nu e norocos și nimănui nu-i cade bine să ia COVID. Cred că ai fi de acord cu mine. Milioane de persoane au avut și încă se chinuie cu COVID în întreaga lume.

Nu îmi place să știu că lumea crede că am folosit un asemenea lucru în favoarea mea, pentru a merge în Australia. Am avut COVID de două ori. A doua oară am fost asimptomatic, dar prima dată, în urmă cu un an și jumătate am avut simptome și nu mi-a fost ușor,” a declarat Novak Djokovic, într-un interviu acordat BBC.