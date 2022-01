Prima reacție a jurnalistului care a participat la interviul cu Novak Djokovic, testat pozitiv cu COVID-19 la acel moment

Franck Ramella, jurnalistul care a participat la interviul accordat de Novak Djokovic pentru L'Equipe, a oferit o declarație despre ceea ce s-a întâmplat atunci.

Liderul ATP a recunoscut că nu a anulat discuția cu presa din Franța, deși primise rezultatul pozitiv al testului COVID-19.

"În următoarea zi, pe 18 decembrie am fost la centrul de tenis din Belgrad pentru un interviu pentru L'Equipe. Am anulat toate celelalte evenimente cu excepția aceluia. M-am simțit obligat, dar am asigurat distanța socială și am purtat mască", a explicat acesta.

Ce a declarat Franck Ramella

"Timp de 33 de minute, așa cum arată timer-ul de pe camera de filmat, Djokovic a răspuns întrebărilor noastre cu încredere. Am fost în siguranță, stăteam la distanță de aproape un metru unul față de celălalt, despărțiți de o masă dreptunghiulară.

Când Etienne (cameramanul) i-a cerut în timpul interviului să își dea masca jos pentru cinci minute, pentru niște cadre, Djokovic a refuzat.

Apoi a avut loc ședința foto. Evident, campionul sârb și-a dat jos masca. Nu am vrut să îl fotografiem cu fața pe jumătate acoperită. A urmat instrucțiunile lui Etienne, care purta mască. A ținut trofeul în mână, a pozat în diferite poziții, zâmbind pentru a arăta că a câștigat. A și urlat la un moment dat, pentru a fi mai credibil", a declarat Ramella potrivit CNN.