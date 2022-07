Tenismen impecabil, orator impresionant: Novak Djokovic, monolog despre însemnătatea turneului de la Wimbledon în viața lui

Cu 21 de titluri de mare șlem în palmares, dintre care 7 obținute pe iarba de la Wimbledon, Novak Djokovic a găsit prilejul perfect pentru a ține un monolog impresionant, în cadrul discursului de campion.

Tenismenul sârb a vorbit despre greutatea emoțională pe care o poartă turneul de la Wimbledon pentru el.

Djokovic a făcut o incursiune în memorie pentru a se întoarce la vârsta de 4 ani și jumătate, când l-a urmărit pe Pete Sampras câștigând în premieră turneul de la Wimbledon. La finalul ediției 2022, Djokovic a reușit să egaleze numărul de titluri cucerite de american la Wimbledon.

„Mi-am pierdut cuvintele, gândindu-mă la ce înseamnă acest turneu pentru mine, pentru echipa mea și pentru familia mea. Dintotdeauna a fost cel mai deosebit eveniment, turneul care m-a făcut să mă apuc de tenis.

Într-un resort montan în care familia mea avea un restaurant, țin minte că l-am urmărit pe Pete Sampras câștigând primul Wimbledon, în 1992, moment în care le-am cerut părinților să îmi cumpere o rachetă.

Primea mea imagine cu tenisul e iarba, Wimbledon. Visam să ajung să joc pe acest teren. Să îmi îndeplinesc visul copilăriei... de fiecare dată devine mai încărcat de însemnătate. Sunt binecuvântat și recunoscător să stau aici cu trofeul acesta în brațe,” a fost monologul emoționant ținut de Novak Djokovic în fața tribunelor pline ale Terenului Central.

Învingându-l scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) pe Nick Kyrgios în finala Wimbledon 2022, Novak Djokovic a ajuns la 38 de victorii consecutive pe Terenul Central de la Wimbledon.

