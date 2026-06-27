David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 m liber, obținând cel mai bun timp al competiției: 47.72 de secunde.

O nouă realizare de excepție pentru David Popovici

Anterior, „Racheta României” a făcut spectacol la Campionatele Naționale din aprilie, unde a câștigat nu mai puțin de patru medalii de aur.

La doar 21 de ani, Popovici are un palmares incredibil în înot: aur olimpic (200 m liber) și bronz olimpic (100 m liber), ambele la JO de la Paris din 2024, patru medalii de aur la Campionatele Mondiale, cinci medalii de aur la Campionatele Europene și un argint la CM.

Performanță după performanță pentru David Popovici

David Popovici a cucerit medalia de argint la 50 m liber în cadrul Trofeului Settecolli, stabilind și un nou record național.

Campionul nostru a oprit cronometrul la 21,82 secunde în bazinul din capitala Italiei, fiind depășit vineri seara doar de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a înregistrat un timp de 21,46 secunde. Pe a treia treaptă a podiumului a urcat italianul Leonardo Deplano. Performanța românului reprezintă o nouă bornă de referință pe plan intern, vechiul record național aparținându-i tot lui, din luna septembrie a anului 2025.

„Cred că e 'personal best'. Cu o sutime, dar un 'personal best' e un 'personal best'. Sunt mulțumit și fericit că sunt pe podium, pentru că am intrat în proba asta cu al nouălea timp, deci teoretic nici nu aș fi prins finala, dar uite că am ieșit pe locul 2. Sunt supermulțumit, iar prietenul meu, brazilianul, cel care m-a întrecut, e extrem de bun la 50 m liber. Dar ne întâlnim și mâine (n.r. sâmbătă, 27 iunie), la sută”, a spus David Popovici.