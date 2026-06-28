Omul care le-a dat planurile peste cap celor de la FCSB s-a înțeles cu clubul! Când va ajunge în cantonamentul

Omul care le-a dat planurile peste cap celor de la FCSB s-a înțeles cu clubul! Când va ajunge în cantonamentul Fotbal intern Joao Paulo, la FCSB / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
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Parcursul naționalei din Capul Verde la Campionatul Mondial amână revenirea lui Joao Paulo la FCSB, acesta urmând să rateze debutul noului sezon.

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Mijlocașul în vârstă de 28 de ani va lipsi la primele meciuri oficiale ale roș-albaștrilor din actuala stagiune. Selecționata sa a obținut o calificare istorică în șaisprezecimile de finală ale turneului, terminând pe locul secund într-o grupă din care au mai făcut parte Spania și Uruguay, și va întâlni Argentina pe data de 4 iulie.

Înțelegerea dintre jucător și conducerea clubului bucureștean prevede o pauză de odihnă de două săptămâni după încheierea participării la competiția mondială, potrivit spotmedia.ro. Dacă africanii vor fi eliminați de naționala condusă de Lionel Messi, vacanța lui Joao Paulo va începe pe 5 iulie.

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Joao Paulo, la FCSB / Foto Sport Pictures
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Când va fi din nou apt de joc

În acest context, înseamnă că fotbalistul se va întoarce în România în intervalul 19-20 iulie, moment care se suprapune cu prima etapă din Superliga. Deoarece a ratat pregătirea centralizată de vară alături de colegii săi, el va avea nevoie de o perioadă de cel puțin 14 zile pentru a ajunge la un nivel fizic optim.

Prin urmare, staff-ul tehnic nu îl va putea utiliza în jocurile de campionat cu FC Argeș și Csikszereda. Totodată, el va fi indisponibil pentru dubla cu Auda din tururile preliminare ale Conference League, confruntări programate pe 23 și 30 iulie. O potențială revenire pe gazon este preconizată abia pentru începutul lunii august.

Considerat un om de bază la FCSB, cu 17 meciuri jucate în acest an calendaristic, Joao Paulo a bifat două apariții la Mondialul din 2026. El a fost introdus în minutul 76 în remiza cu Spania (0-0) și a evoluat pe toată durata partidei cu Arabia Saudită (0-0), fiind folosit pe postul de fundaș stânga pentru a suplini suspendarea lui Lopes Cabral.

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