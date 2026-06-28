Cu ocazia pauzei competiționale, Sport.ro a stat de vorbă cu Niccolò Misul, editor-in-chief al publicației LaViola.it, jurnalist italian care este la zi cu tot ce se întâmplă la Fiorentina.

Niccolò Misul, jurnalist italian Am discutat despre interesul formației viola pentru Radu Drăgușin, despre imaginea lui Cristi Chivu în Italia, dar și despre locul special pe care Adrian Mutu îl ocupă și astăzi în inimile suporterilor din Florența. Ce se întâmplă cu transferul lui Radu Drăgușin Sport.ro: În ultima perioadă s-a scris mult despre un posibil transfer al lui Radu Drăgușin la Fiorentina. Cum vedeți această mutare? Niccolò Misul: Fiorentina îl urmărește pe Drăgușin de mult timp. Accidentarea care l-a ținut departe de teren, faptul că și-a pierdut locul la Tottenham, dar și venirea lui Fabio Paratici la Fiorentina ca director sportiv au făcut ca discuțiile să fie reluate încă din ianuarie. Inițial, jucătorul a refuzat un împrumut deoarece prefera alte destinații, precum AS Roma. Apoi, spre finalul perioadei de transferuri, mutarea nu s-a mai putut realiza. Fiorentina îl apreciază în continuare, însă între timp a finalizat transferul fundașului brazilian Viery, astfel că situația s-a schimbat.

„Mutu este ultimul 10 adevărat pe care l-a avut Fiorentina” Sport.ro: Adrian Mutu. Cum îl privesc și astăzi fanii Fiorentinei? Niccolò Misul: Mutu este, probabil, ultimul mare star și ultimul adevărat număr 10 pe care l-a avut Fiorentina. Florența îl iubește și acum. Mulți suporteri și-ar dori să îl vadă într-o zi revenind ca antrenor, dacă își va continua ascensiunea în această meserie.

Sport.ro: De-a lungul timpului, mai mulți români au evoluat la Fiorentina: Ianis Hagi, Lăcătuș, Lobonț, Mutu, Tătărușanu sau Louis Munteanu. Cine a rămas cu adevărat în memoria suporterilor? Niccolò Misul: Niciunul dintre ei nu poate fi comparat cu Adrian Mutu. Ceilalți sunt jucători care, din diverse motive, nu au reușit să lase aceeași amprentă. Hagi și Louis Munteanu sunt chiar două mici regrete. Existau așteptări foarte mari în privința lor, însă nu au reușit să se impună la prima echipă. Niccolo Misul ne spune cum este văzut Chivu în Italia Sport.ro: Credeți că vom mai vedea curând un român la Fiorentina sau în Serie A? Niccolò Misul: Da, sunt convins. Nu pot spune cine va fi, pentru că piața transferurilor oferă mereu surprize. România continuă să producă fotbaliști foarte interesanți, care au nivelul necesar pentru a evolua în Serie A. Sport.ro: Cum este privit Cristi Chivu în Italia? Niccolò Misul: Este considerat un antrenor foarte bun. A făcut o treabă excelentă la academia lui Inter, iar apoi a surprins plăcut și la Parma. Numirea sa la Inter a fost privită inițial cu scepticism, mai ales după ce clubul primise mai multe refuzuri, inclusiv din partea lui Cesc Fabregas. Totuși, Chivu a demonstrat că este un antrenor valoros. A câștigat un campionat deloc ușor și a gestionat foarte bine un lot important după plecarea lui Simone Inzaghi. Provocarea următoare va fi să ducă Inter și mai sus în competițiile europene. Cine este Niccolò Misul Niccolò Misul este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști italieni specializați în actualitatea Fiorentinei. Din 2016 este editor-in-chief al publicației LaViola.it, unul dintre cele mai importante site-uri dedicate clubului din Florența. În paralel, este realizator și comentator la Radio Bruno, colaborează cu Radio Sportiva și a acoperit de-a lungul timpului numeroase deplasări europene ale Fiorentinei.