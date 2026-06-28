Din informațiile Sport.ro, Gnahore a decis să nu mai evolueze în România și nu va semna cu nicio echipă din primul eșalon, în ciuda interesului existent pentru serviciile sale.

Eddy Gnahore nu va ajunge la FCSB

Francezul a rămas liber de contract după ce a refuzat oferta de prelungire primită din partea lui Dinamo.

Ajuns în Ștefan cel Mare în ianuarie 2024, liber de contract după despărțirea de Ascoli, Gnahore s-a impus rapid ca unul dintre cei mai importanți oameni din echipa pregătită de Zeljko Kopic.

MM Stoica a confirmat că roș-albaștrii l-au urmărit pe fostul dinamovist, însă prestațiile din partea a doua a sezonului au ridicat semne de întrebare.

„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de... Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cu toate acestea, mutarea nu se va realiza. Potrivit informațiilor obținute de site-ul nostru, Eddy Gnahore nu ia în calcul o continuare a carierei în România.