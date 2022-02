Novak Djokovic dezvăluie adevăratul motiv pentru care a fost deportat din Australia: „Oamenii nu știu asta.”

La o lună după încheierea zilelor de incertitudine care l-au avut pe Novak Djokovic în Australia în prim-plan, liderul ATP a dezvăluit că decizia deportării sale de la antipozi a fost subiectul unei polemici sociale, soluționate de Alex Hawke, Ministrul Imigrației.

Numărul 1 mondial a ținut să precizeze că nu s-a folosit de nicio pârghie pentru a beneficia de tratament preferențial, în baza statutului său de cel mai titrat tenismen al Openului Australiei (9 titluri în palmares).

Novak Djokovic: „Nu mi-am folosit niciodată statutul privilegiat ca să intru în Australia cu forța.”

„Sunt de acord că nu ar trebui să existe reguli speciale. Nu mi-am folosit niciodată statutul privilegiat ca să intru în Australia cu forța. Am fost tratat ca oricine altcineva și menționez că email-ul circular a fost trimis către toți sportivii. Când am auzit despre posibilitatea unei scutiri medicale, am folosit-o și am aplicat pentru obținerea ei.

Mi-am dezvăluit testele PCR, testele de anticorpi, am fost acceptat de două comisii medicale independente, în mod anonim. Cred că e important să menționez că numele meu nu a apărut pe dosar,” a precizat Novak Djokovic.

„Eroarea comisă în redactarea declarației de viză nu a fost făcută în mod deliberat. A fost acceptată și confirmată de Curtea Federală și de Ministrul Imigrației din Australia. Ce nu știu oamenii e că nu am fost deportat din Australia în baza nevaccinării, în baza unei încălcări de regulă sau în baza erorii comise în declarația de viză.

Toate acestea au fost confirmate, aprobate și acceptate de Curtea Federală din Australia. Motivul pentru care am fost deportat din Australia e că Ministrul Imigrației și-a exercitat dreptul discreționar de a-mi anula viza în baza percepției sale că aș fi putut crea un sentiment anti-vaccin în oraș ori în țară, lucru cu care sunt în complet dezacord,” a adăugat numărul 1 ATP pentru BBC.