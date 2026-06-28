Astăzi, 28 iulie, multipla campioană olimpică, mondială și europeană Maria Lehaci împlinește 27 de ani.

Maria Lehaci este legitimată la Dinamo

Clubul la care este legitimată canotoarea, CS Dinamo București, a postat pe pagina oficială de Facebook:

”Sărbătorita zilei la CS Dinamo – 28 iunie

👉Maria LEHACI (canotaj / n. 1999) - una dintre cele mai valoroase sportive ale momentului în sportul românesc. Campioană olimpică la Paris 2024 în proba de 8+1, triplă campioană mondială, de șase ori campioană europeană!

#Dinamo #rowing #lamultiani”.

Lehaci, o familie de campioni

Lotul olimpic de canotaj al României a efectuat un stagiu de pregătire în Italia în perioada 1 februarie - 8 martie, sportivii arătându-se la acel moment încrezători că vor putea progresa în perspectiva participării la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale.

Florin Lehaci, campion european şi vicecampion mondial în 2025, a declarat că şi-ar dori să continue să facă echipă cu Florin Arteni în barca de dublu rame şi în acest an, dar decizia finală va fi luată de antrenori.

"De pe 1 februarie până pe 8 martie vom avea cantonamentul în Italia, ceea ce este acceptabil, pentru că am avut şi ani în care am stat în cantonament 4-5 luni. Avem mult timp până la Campionatele Europene şi Mondiale. Luna august va fi una de foc în adevăratul sens al cuvântului, din toate punctele de vedere. Dar sunt convins că antrenorii noştri vor şti să ne dozeze şi să ne facă să ajungem atât la Europene, cât şi la Mondiale în cea mai bună formă. Nu poţi ştii dacă vom schimba barca de dublu rame cu Florin Arteni, depinde foarte mult de ceea ce vor dori antrenorii. Noi nu ne dorim să schimbăm formula, pentru că suntem convinşi că putem face mai mult decât am făcut în 2025. Sunt convins că împreună cu antrenorii vom găsi cele mai bune soluţii pentru Europene şi Mondiale. Noi suntem optimişti că putem face orice formulă să meargă", a afirmat Lehaci.

Tânăra canotoare Gabriela Tivodariu, sora Mariei Lehaci, a mers în cantonamentul din Italia împreună cu lotul de seniori şi a spus că şi-ar dori să facă cât mai repede acest pas şi în concursuri.

"Depinde foarte mult de felul în care mă voi pregăti anul acesta, dacă voi continua la tineret sau la seniori. Eu îmi doresc foarte mult să concurez la seniori, dar nu pot spune nimic de pe acum, urmează selecţiile. Îmi doresc să am un an cât mai prosper, pentru că şi eu ţintesc tot la o medalie olimpică, ca orice alt sportiv. Faptul că sora mea este campioană olimpică îmi oferă o încurajare, îmi arată că ea a putut şi vin şi eu tare din spate. Sunt convinsă că voi reuşi şi eu într-o zi", a afirmat Gabriela Tivodariu.