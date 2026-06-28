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Nicolae Stanciu (33 de ani) a marcat golul de onoare al echipei sale în partida Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua 1-4, contând pentru etapa a 16-a din campionatul Chinei.

Nicolae Stanciu, la al patrulea gol din sezon în China

Căpitanul naționalei României a deschis scorul în minutul 9, dintr-un voleu spectaculos din interiorul careului oaspeților. Mingea a prins pământul înainte să intre în poartă.

Shanghai Shenhua a întors însă soarta partidei, transformând meciul într-o umilință pentru Dalian Yingbo. Wu Xi (25', penalty), Asue (32'), Rafael Ratao (59' și 90') au marcat golurile oaspeților.

Stanciu, om de bază la Dalian Yingbo

Nicolae Stanciu a purtat banderola de căpitan la Dalian Yingbo pentru a patra oară în ultimele cinci etape din campionat (și de tot atâtea ori în sezon). Stanciu a lipsit în etapa a 13-a, în Dalian Yingbo - SZ Peng City 1-1, din cauza unei accidentări.

Mijlocașul ofensiv a fost înlocuit la pauza partidei de astăzi, tot din cauza unor probleme medicale. Momentan, clubul nu a făcut niciun anunț cu privire la situația lui Stanciu. Cel mai probabil, nu este nimic grav, românul fiind schimbat pentru a preveni o accidentare mai gravă.

Ajuns în ianuarie 2026 la Dalian Yingbo, liber de contract după despărțirea de Genoa, Nicolae Stanciu a bifat 13 meciuri în campionatul Chinei. El a marcat patru goluri și le-a oferit coechipierilor săi două pase decisive în aparițiile respective.

Nicolae Stanciu este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 1.800.000 de euro. Stanciu a strâns 87 de selecții pentru naționala României, marcând 15 goluri și oferind nouă pase decisive.