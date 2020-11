Halep da cartile pe fata: "Sincer, cand ma uit la meciurile de acum 2-3 ani, imi e rusine de mine. La mine a fost cel mai greu de progresat la atitudine." 

Simona Halep a explicat cum a reusit sa progreseze pe plan psihologic, fapt care a schimbat in bine si jocul sau de tenis.

Simona Halep a castigat alaturi de Darren Cahill primul turneu de mare slem al carierei sale in 2018, la Roland Garros, iar pentru a ajunge la acel nivel de relaxare necesar in teren s-a inspirat din comportamentul tehnicianului sau de la Antipozi, relateaza sportiva nascuta in Constanta.

Progresul pe plan psihologic a fost unul dintre cele mai grele de atins, a explicat Simona Halep in interviul pe care i l-a acordat lui Andi Moisescu.

"La mine a fost cel mai greu de progresat la atitudine, sa nu mai fiu negativista pe teren. Iar atunci cand sunt intr-un moment greu, am invatat sa nu mai dau si eu in mine. Sincer, cand ma uit la meciurile de acum 2-3 ani, imi e rusine uneori.

Imi e rusine de mine, ca puteam sa fac astfel de lucruri, dar totusi nu le controlam foarte bine si de aceea le faceam! Incerc sa ma accept si cu momentele de atunci. La mine e si vizibil si am si auzit din toate partile, ca ‘ce atitudine, ca nu respect antrenorii, ca nu respect echipa, multe chestii de acest gen’. Dar nu a fost niciodata treaba asta”, a declarat eleva lui Darren Cahill in interviul oferit lui Andi Moisescu.