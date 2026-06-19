Valentin Robu (23 de ani) a fost golgheter în sezonul precedent, cu 21 de reușite în campionat și Cupa României pentru Metalul Buzău, cifră la care se adaugă și opt assist-uri în 32 de partide. În trecut, Dinamo a fost interesată de transferul său, dar oferta trimisă de ”câini” a fost ”corectă”, au considerat oficialii divizionarei secunde.

Valentin Stan, antrenorul celor de la Metalul, are doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului său, pe care-l consideră ”peste mulți atacanți din Liga 1”. În prezent, gruparea din Buzău poartă discuții pentru transferul lui Robu în străinătate.

Potrivit site-urilor de specialitate, Robu are o cotă de piață de 400.000 de euro și mai are un contract valabil până în 2028 cu echipa pregătită de Vali Stan.

Vali Robu a fost dorit de Dinamo, dar totul a picat: ”Oferta nu a fost corectă”

„Nu au fost zvonuri, am avut o ofertă scrisă de la Dinamo, nu a fost o ofertă corectă făcută de Dinamo din punctul nostru de vedere. Suntem criticați de mulți că ținem jucătorii blocați, nu scrie nicăieri că trebuie să dăm jucătorii la prima ofertă sau că prima ofertă e și cea mai bună.

Noi considerăm că acest jucător are calități și are valoare peste mulți atacanți din Liga 1 sau peste majoritatea care vin de afară. Vedem și noi Liga 1 cu atacanți care au trei goluri într-un an, așa că mai bine folosim un român cu calități care e și mai ieftin și își dorește și mai mult să demonstreze.

Pentru Vali Robu avem și acum discuții cu echipe care plătesc mult peste oferta celor din Liga 1. Echipele din Liga 1 dau impresia, cel puțin nouă, echipelor de Liga 2, că ele n-au bani să plătească jucători și că noi ar trebui să fim mulțumiți doar cu procente, de parcă echipele de Liga 2 trăiesc doar pentru procentele lor”, a spus Valentin Stan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua și Răzvan Radu (20 de ani), de la Metalul Buzău, sunt primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo.

Programul meciurilor amicale ale lui Dinamo din Polonia

Pe durata cantonamentului, Dinamo va disputa și trei meciuri amicale.

Adversarele ”câinilor” vor fi Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, iar partidele de pregătire vor fi transmise pe platforma oficială de YouTube a clubului, 48TV.

Mai jos, lotul de jucători, staff-ul tehnic și cel medical-administrativ al lui Dinamo: