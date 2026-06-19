Tot PSG este implicată, având un interes major pentru transferul lui Michael Olise (24 de ani) de la Bayern Munchen, jucător dorit și de Real Madrid în această perioadă de mercato.

Francezul a avut cifre excelente la Bayern în sezonul precedent, iar cota sa de piață a explodat: pe site-urile de specialitate este evaluat la 140 de milioane de euro, dar o eventuală sumă de transfer ar putea fi mult mai mare.

Michael Olise poate deveni cel mai scump jucător din istoria fotbalului

Concret, publicația spaniolă AS scrie că PSG a intrat în cursa pentru transferul lui Olise și vrea să profite de relația excelentă pe care șefii clubului o au cu omologii bavarezi. Sunt șanse bune ca Bayern să ceară mai mult de 222 de milioane de euro, sumă ce l-ar face pe francez cel mai scump jucător din istorie.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Bayern asupra jucătorului care a contribuit decisiv la ”eventul” reușit de echipa lui Vincent Kompany în sezonul precedent, cu 22 de goluri și 31 de assist-uri în 52 de partide.