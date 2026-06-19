NEWS ALERT Se pregătește cel mai scump transfer din istoria fotbalului!

Se pregătește cel mai scump transfer din istoria fotbalului! Fotbal extern
SPORT.RO
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Recordul pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului, cel al lui Neymar la PSG, din 2017, pentru 222 de milioane de euro, poate fi ”doborât”.

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Tot PSG este implicată, având un interes major pentru transferul lui Michael Olise (24 de ani) de la Bayern Munchen, jucător dorit și de Real Madrid în această perioadă de mercato. 

Francezul a avut cifre excelente la Bayern în sezonul precedent, iar cota sa de piață a explodat: pe site-urile de specialitate este evaluat la 140 de milioane de euro, dar o eventuală sumă de transfer ar putea fi mult mai mare.

Michael Olise poate deveni cel mai scump jucător din istoria fotbalului

Concret, publicația spaniolă AS scrie că PSG a intrat în cursa pentru transferul lui Olise și vrea să profite de relația excelentă pe care șefii clubului o au cu omologii bavarezi. Sunt șanse bune ca Bayern să ceară mai mult de 222 de milioane de euro, sumă ce l-ar face pe francez cel mai scump jucător din istorie.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Bayern asupra jucătorului care a contribuit decisiv la ”eventul” reușit de echipa lui Vincent Kompany în sezonul precedent, cu 22 de goluri și 31 de assist-uri în 52 de partide.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Hotărârea inițială luată de Bayern Munchen 

Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen, i-a transmis lui Florentino Perez că Michael Olise nu este de vânzare.  Hainer a amintit că Olise are un contract pe termen lung cu formația bavareză. Angajamentul său expiră abia pe 30.06.2029. 

„Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă pentru Olise, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe, se poate scuti de problemă. 

Michael Olise este un jucător al lui FC Bayern cu contract pe termen lung. Nu suntem un club care să vândă”, a declarat Herbert Hainer, conform Bild

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