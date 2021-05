Simona Halep, exasperata de bulele de protectie anti-COVID: "Cred ca se vede, toti sportivii suntem mai nervosi. Sunt inchisa in camera de peste 20 de zile, vin acasa sa ma aerisesc!" 

Rabdarea Simonei Halep in ceea ce priveste bulele de protectie instalate la turneele de tenis a ajuns aproape de limitele maxime.

Simona Halep a recunoscut ca lipsa de rabdare a fost una dintre cauzele principale care au condus la infrangerea suferita in optimile turneului WTA 1000 de la Madrid, in favoarea Elisei Mertens. Jucatoarea nascuta la Constanta crede ca numarul ridicat de erori comise in acest meci - 48 de greseli nefortate - a fost cauzat de graba resimtita in timpul jocului.

"Sunt foarte fericita cu jocul meu, dar e un lucru pe care trebuie neaparat sa-l fac la meciurile urmatoare: sa ma opresc din a gresi, pentru ca, de cele mai multe ori, ma grabesc si fac niste erori pe care in mod normal nu le fac. Da, la asta trebuie sa lucrez, sa fiu mai rabdatoare in viitor, sa-mi iau timp mai mult sa ma calmez," a declarat Simona Halep in cadrul conferintei de presa organizate dupa esecul cu Elise Mertens, potrivit Eurosport.

Mertens always plays very hard against Simona and today was no different. It was a hard-fought match by both and looked to go all the way to a tiebreak. But Simona made a few too many mistakes in the end. Elise Mertens defeated Simona Halep 4-6, 7-5, 7-5.#MMOPEN pic.twitter.com/4JJm4F1gVN — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) May 4, 2021

Regasita la jumatatea partii importante a sezonului de zgura cu doar patru victorii, cate doua acumulate la Stuttgart, respectiv Madrid, Simona Halep subliniaza ca ar fi avut nevoie de mai multe meciuri in picioare pentru a rezista cu brio in al treilea set al meciului cu belgianca Mertens, insa este, per total, multumita de nivelul sau de joc, avand in vedere perioada dinaintea acestor turnee, in care a fost incercata de accidentari.

"Cu siguranta as fi avut nevoie de mult mai multe meciuri, dar a fost cum a fost, cu accidentari, e greu sa joc turnee daca nu sunt suta la suta. Partidele pe care le-am jucat aici insa, la Madrid, mi-au aratat ca sunt la un nivel destul de bun. Nu mi-am pierdut foarte mult din joc, dar mental si ca rabdare un pic se vede, ma grabesc destul de mult si fac unele greseli pe care in mod normal nu le-as face sau in trecut nu le faceam. Trebuie sa privesc insa inainte, sa vad ce am gresit in meciul acesta si sa incerc sa fiu mai buna la urmatorul, insa, da, am in continuare nevoie sa fiu pe teren.

Bineinteles ca simt lipsa energiei venite de la public, pe care am avut-o mereu aici, mai ales in momentele grele publicul te ajuta, cu siguranta. Cred insa ca bula in care suntem este un pic apasatoare, sa stai inchis in camera si sa nu poti sa iesi este destul de greu. Cred ca se vede la majoritatea sportivilor ca suntem ceva mai nervosi decat eram inainte, incercam sa dam insa tot ce avem mai bun si sper ca lucrurile sa revina la normale pentru ca ne este dor de public. Sunt doua saptamani de la Roma pana la Roland Garros si o sa fie greu sa merg la Paris atat de repede. O sa vin si pe acasa, trebuie sa ma aerisesc, sa ies in oras, sa ma plimb, am mai mult de 20 de zile de cand stau inchisa si este apasator," a adaugat Simona Halep pentru Gazeta Sporturilor.

Simona Halep se va deplasa de la Madrid la Roma, unde va participa saptamana viitoare la un nou turneu de calibru WTA 1000. Anul trecut, Halep a castigat trofeul in capitala Italiei, inregistrand primul succes pe taram italian.