Motivul deciziei a fost dorința lui Ngezana de a nu rata prezența la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic . Din cauza problemelor fizice însă, Ngezana a evoluat puțin, rămânând mai mult pe banca de rezerve, iar selecționerul Hugo Broos a decis să nu îl includă în lotul final pentru turneul nord-american.

Fundașul sud-african, evaluat la două milioane de euro pe site-urile de specialitate, traversează o perioadă tensionată în relația cu conducerea fostei campioane a României. Totul a pornit de la o accidentare la menisc suferită în iarnă, în timpul Cupei Africii , pe care jucătorul a ales să o ascundă de staff-ul tehnic și medical al echipei.

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Mihai Stoica amenință cu Comisia de Disciplină

Comportamentul fundașului a stârnit o nemulțumire profundă în rândul oficialilor de la FCSB, Mihai Stoica exprimându-și public nemulțumirea față de atitudinea jucătorului. „A avut o accidentare și nu ne-a spus! Tot căutam explicații, pentru că nu mai era el. Nu mi-am închipuit că, în 2026, există un fotbalist de națională care să aibă o problemă și să nu o spună. I-o fi fost frică să piardă Mondialul, dar pierdem noi meciuri

„Revine în trei-patru luni! E de durată… Pentru mine este important să revină la echipă. Să fie pe 25 iunie aici și pe 26 în Olanda. Am mari dubii că vine la reunire… Și acum cred că o să fac o sesizare la Comisie, pentru că nu cred că se întoarce! Am un feeling că nu se întoarce!”, a punctat Mihai Stoica pentru sursa citată mai sus, la Primasport.

Dacă suspiciunile oficialului se vor adeveri, cazul va ajunge direct pe masa Comisiei de Disciplină a FRF.