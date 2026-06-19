NEWS ALERT Ruptură între FCSB și Siyabonga Ngezana? Mihai Stoica anunță: „Am mari dubii că mai vine”

Ruptură între FCSB și Siyabonga Ngezana? Mihai Stoica anunță: „Am mari dubii că mai vine” Fotbal intern
SPORT.RO
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Oficialii de la FCSB se pregătesc de un litigiu la comisii cu Siyabonga Ngezana, fotbalist pe care Mihai Stoica îl suspectează că nu se va prezenta la reunirea lotului din 25 iunie.

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Fundașul sud-african, evaluat la două milioane de euro pe site-urile de specialitate, traversează o perioadă tensionată în relația cu conducerea fostei campioane a României. Totul a pornit de la o accidentare la menisc suferită în iarnă, în timpul Cupei Africii, pe care jucătorul a ales să o ascundă de staff-ul tehnic și medical al echipei.

Motivul deciziei a fost dorința lui Ngezana de a nu rata prezența la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Din cauza problemelor fizice însă, Ngezana a evoluat puțin, rămânând mai mult pe banca de rezerve, iar selecționerul Hugo Broos a decis să nu îl includă în lotul final pentru turneul nord-american.

  • Ngezana operatie 7
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Mihai Stoica amenință cu Comisia de Disciplină

Comportamentul fundașului a stârnit o nemulțumire profundă în rândul oficialilor de la FCSB, Mihai Stoica exprimându-și public nemulțumirea față de atitudinea jucătorului. „A avut o accidentare și nu ne-a spus! Tot căutam explicații, pentru că nu mai era el. Nu mi-am închipuit că, în 2026, există un fotbalist de națională care să aibă o problemă și să nu o spună. I-o fi fost frică să piardă Mondialul, dar pierdem noi meciuri

„Revine în trei-patru luni! E de durată… Pentru mine este important să revină la echipă. Să fie pe 25 iunie aici și pe 26 în Olanda. Am mari dubii că vine la reunire… Și acum cred că o să fac o sesizare la Comisie, pentru că nu cred că se întoarce! Am un feeling că nu se întoarce!”, a punctat Mihai Stoica pentru sursa citată mai sus, la Primasport.

Dacă suspiciunile oficialului se vor adeveri, cazul va ajunge direct pe masa Comisiei de Disciplină a FRF.

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