Continua conflictul dintre Halep si Dragomir! Sportiva ii da replica fostului presedinte al Federatiei: "De aceea am fost convocata!"

In ultimele zile s-a desfasurat un mic "razboi" la distanta intre Simona Halep si fostul presedinte al Federatiei Romane de Tenis, Ruxandra Dragomir.

Totul a inceput cu declaratia numarului 2 WTA, conform careia in 2011, pe cand Dragomir era la FRT, sportivei nu i s-a permis sa se antreneze la baza de pregatire a federatiei.

Ulterior, Ruxandra Dragomir i-a raspuns lui Halep, transmitandu-i ca ar trebui sa isi aduca aminte de faptul ca si-a facut pentru prima data aparitia la lotul de Fed Cup al Romaniei, pe vremea cand ea era presedintele Federatiei.

Halep a fost insa cea care a avut ultimul cuvant in aceasta disputa. In decursul zilei de marti, sportiv in varsta de 29 de ani si-a adus aminte, intr-un interviu pentru DigiSport, de momentul invocat de Dragomir.

Halep a declarat ca acea convocare la echipa de Fed Cup a venit ca urmare a formei foarte bune pe care o avea in acea perioada si performantei reusite in acel an la Roland Garros, si nu a fost vorba de vreun favor din partea Federatiei.

"Am fost convocată la Fed Cup când aveam 16 ani și a fost pentru că am făcut semifinală la Australian Open. Nicio altă junioară nu făcuse nimic la Grand Slam și, oarecum, aveam potențial. De aceea m-a convocat, nu din alt motiv. Arătam că pot face o treabă bună și de aceea am fost convocată", a spus Halep sursei citate.