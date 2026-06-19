Federația Română de Fotbal a stabilit duelurile dintre campioanele Ligii 4 pentru promovarea în Liga 3 încă din februarie.

Cele 41 de campioane județe și prima echipă din clasamentul pe București au fost repartizate în șapte regiuni a câte șase echipe fiecare. Barajele de promovare în Liga 3 se vor desfășura în sistem eliminatoriu, cu meciuri tur - retur, pe 20 iunie 2026 (ora 18:00) și 27 iunie 2026 (17:30).

Conform FRF, trei meciuri de baraj nu se vor disputa din cauza faptului că trei dintre campioanele județene nu au bifat condițiile necesare înscrierii.