OFICIAL Primele echipe promovate în Liga 3! Bucurie pentru campioanele județene din Prahova, Galați și Vaslui

Primele echipe promovate în Liga 3! Bucurie pentru campioanele județene din Prahova, Galați și Vaslui Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile de baraj se joacă pe 20 iunie (turul) și 27 iunie (returul).

TAGS:
Husana HusiProgresul DrăgăneștiGloria IveștiPescarusul SarichioiOmega Sport Bucureştibaraj liga 3
Din articol

Federația Română de Fotbal a stabilit duelurile dintre campioanele Ligii 4 pentru promovarea în Liga 3 încă din februarie. 

Cele 41 de campioane județe și prima echipă din clasamentul pe București au fost repartizate în șapte regiuni a câte șase echipe fiecare. Barajele de promovare în Liga 3 se vor desfășura în sistem eliminatoriu, cu meciuri tur - retur, pe 20 iunie 2026 (ora 18:00) și 27 iunie 2026 (17:30).

Conform FRF, trei meciuri de baraj nu se vor disputa din cauza faptului că trei dintre campioanele județene nu au bifat condițiile necesare înscrierii.

Hușana Huși, Progresul Drăgănești și Gloria Ivești au promovat direct în Liga 3

Astfel, Hușana Huși (campioana din județul Vaslui - foto jos), Progresul Drăgănești (Prahova) și Gloria Ivești (Galați - foto sus) sunt, cel puțin pe hârtie, promovate direct în Liga 3, ediția 2026-2027, fără să mai dispute meciurile din baraj.

Meciurile din barajul de promovare în Liga 3

Unirea Curteşti (Botoșani) – CS Bradul Putna (Suceava)

Cimentul Bicaz (Neamț) – CSM Paşcani (Iași)

CSM Huşana Huşi (Vaslui) – ACS Negri (Bacău) – nu se dispută

Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) – ACS Transilvania Sport Academy (Bihor)

AFCS Talna Oraşu Nou (Satu Mare) – ACS Barcău (Sălaj)

Victoria Viişoara (Cluj) – CS Academica Recea (Maramureș)

CSC Sânsimion (Harghita) – CS Carpaţi Covasna (Covasna)

CS Agnita (Sibiu) – CSM Corona Braşov (Brașov)

ACS Academica Transilvania (Mureș) – Viitorul Sântimbru (Alba)

CS Comuna Negomir (Gorj) – AFC Nera Bogodinţ (Caraș-Severin)

Atheltico Vinga (Arad) – CSM Deva (Hunedoara)

Sânandrei Timiș (Timiș) – CS Drobeta Turnu Severin (Mehedinți)

Viitorul Horezu (Vâlcea) – Astra Plosca (Teleorman)

Recolta Gura Şuţii (Dâmbovița) – ACS Lupii Profa (Olt)

Petrolul Hârtiești (Argeș) – Avântul Pieleşti (Dolj)

FC Bărăganul Ciulniţa (Ialomița) – Viitorul Corbeanca (Ilfov)

Progresul Drăgăneşti (Prahova) – Victoria Adunaţii Copăceni (Giurgiu) – nu se dispută

ACS Spicul Vîlcelele (Călărași) – ACS Omega Sport Bucureşti (București)

Petrolul Berca (Buzău) – Pescăruşul Sarichioi (Tulcea)

Victoria Gologanu (Vrancea) – Gloria Iveşti (Galați) – nu se dispută

ACS Portul Constanţa (Constanța) – CS Făurei (Brăila)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
ULTIMELE STIRI
Adio, Dinamo! Under-ul preferat al lui Zeljko Kopic pleacă din Ștefan cel Mare
Adio, Dinamo! Under-ul preferat al lui Zeljko Kopic pleacă din Ștefan cel Mare
Ce i-a transmis Mauricio Pochettino lui Leo Messi după ce a aflat prin ce trece
Ce i-a transmis Mauricio Pochettino lui Leo Messi după ce a aflat prin ce trece
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
Alin Chița a numit cei mai buni trei atacanți din SuperLiga: „Pe primul loc îl pun pe el!”
Alin Chița a numit cei mai buni trei atacanți din SuperLiga: „Pe primul loc îl pun pe el!”
Cătălin Golofca schimbă din nou echipa! Fostul jucător de la FCSB, Botoșani, CFR Cluj și Sepsi se întoarce acasă
Cătălin Golofca schimbă din nou echipa! Fostul jucător de la FCSB, Botoșani, CFR Cluj și Sepsi se întoarce acasă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Manchester United, decizie definitivă în privința transferului lui Marcus Rashford la Barcelona

Manchester United, decizie definitivă în privința transferului lui Marcus Rashford la Barcelona



Recomandarile redactiei
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
Ce i-a transmis Mauricio Pochettino lui Leo Messi după ce a aflat prin ce trece
Ce i-a transmis Mauricio Pochettino lui Leo Messi după ce a aflat prin ce trece
Adio, Dinamo! Under-ul preferat al lui Zeljko Kopic pleacă din Ștefan cel Mare
Adio, Dinamo! Under-ul preferat al lui Zeljko Kopic pleacă din Ștefan cel Mare
Alin Chița a numit cei mai buni trei atacanți din SuperLiga: „Pe primul loc îl pun pe el!”
Alin Chița a numit cei mai buni trei atacanți din SuperLiga: „Pe primul loc îl pun pe el!”
Cătălin Golofca schimbă din nou echipa! Fostul jucător de la FCSB, Botoșani, CFR Cluj și Sepsi se întoarce acasă
Cătălin Golofca schimbă din nou echipa! Fostul jucător de la FCSB, Botoșani, CFR Cluj și Sepsi se întoarce acasă
Alte subiecte de interes
Fratele lui Marius Croitoru, elogiat de FRF! Unde antrenează și ce performanță a obținut
Fratele lui Marius Croitoru, elogiat de FRF! Unde antrenează și ce performanță a obținut
Pelicanul sau Pescărușul? Cine a câștigat titlul de campioană la fotbal în județul Tulcea
Pelicanul sau Pescărușul? Cine a câștigat titlul de campioană la fotbal în județul Tulcea
Ce a făcut Pescărușul, cu un fotbalist de Champions League titular, la Cudalbi sau lecția de ornitologie din barajul pentru Liga 3!
Ce a făcut Pescărușul, cu un fotbalist de Champions League titular, la Cudalbi sau lecția de ornitologie din barajul pentru Liga 3!
CITESTE SI
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

stirileprotv Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!