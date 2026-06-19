Federația Română de Fotbal a stabilit duelurile dintre campioanele Ligii 4 pentru promovarea în Liga 3 încă din februarie.
Cele 41 de campioane județe și prima echipă din clasamentul pe București au fost repartizate în șapte regiuni a câte șase echipe fiecare. Barajele de promovare în Liga 3 se vor desfășura în sistem eliminatoriu, cu meciuri tur - retur, pe 20 iunie 2026 (ora 18:00) și 27 iunie 2026 (17:30).
Conform FRF, trei meciuri de baraj nu se vor disputa din cauza faptului că trei dintre campioanele județene nu au bifat condițiile necesare înscrierii.
Hușana Huși, Progresul Drăgănești și Gloria Ivești au promovat direct în Liga 3
Astfel, Hușana Huși (campioana din județul Vaslui - foto jos), Progresul Drăgănești (Prahova) și Gloria Ivești (Galați - foto sus) sunt, cel puțin pe hârtie, promovate direct în Liga 3, ediția 2026-2027, fără să mai dispute meciurile din baraj.
Meciurile din barajul de promovare în Liga 3
Unirea Curteşti (Botoșani) – CS Bradul Putna (Suceava)
Cimentul Bicaz (Neamț) – CSM Paşcani (Iași)
CSM Huşana Huşi (Vaslui) – ACS Negri (Bacău) – nu se dispută
Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) – ACS Transilvania Sport Academy (Bihor)
AFCS Talna Oraşu Nou (Satu Mare) – ACS Barcău (Sălaj)
Victoria Viişoara (Cluj) – CS Academica Recea (Maramureș)
CSC Sânsimion (Harghita) – CS Carpaţi Covasna (Covasna)
CS Agnita (Sibiu) – CSM Corona Braşov (Brașov)
ACS Academica Transilvania (Mureș) – Viitorul Sântimbru (Alba)
CS Comuna Negomir (Gorj) – AFC Nera Bogodinţ (Caraș-Severin)
Atheltico Vinga (Arad) – CSM Deva (Hunedoara)
Sânandrei Timiș (Timiș) – CS Drobeta Turnu Severin (Mehedinți)
Viitorul Horezu (Vâlcea) – Astra Plosca (Teleorman)
Recolta Gura Şuţii (Dâmbovița) – ACS Lupii Profa (Olt)
Petrolul Hârtiești (Argeș) – Avântul Pieleşti (Dolj)
FC Bărăganul Ciulniţa (Ialomița) – Viitorul Corbeanca (Ilfov)
Progresul Drăgăneşti (Prahova) – Victoria Adunaţii Copăceni (Giurgiu) – nu se dispută
ACS Spicul Vîlcelele (Călărași) – ACS Omega Sport Bucureşti (București)
Petrolul Berca (Buzău) – Pescăruşul Sarichioi (Tulcea)
Victoria Gologanu (Vrancea) – Gloria Iveşti (Galați) – nu se dispută
ACS Portul Constanţa (Constanța) – CS Făurei (Brăila)