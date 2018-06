Halep a facut-o pe Muguruza sa PLANGA! Jucatoarea din Spania vrea REVANSA: "O sa vedem acolo cum va fi" VIDEO

Garbine Muguruza a ratat sansa unei noi finale la Roland Garros. Halep o intalneste pe Sloane Stephens in direct la PROTV, sambata, ora 15:00.

Garbine Muguruza a varsat cateva lacrimi dupa infrangerea categorica din semifinala Roland Garros cu Simona Halep.

Jucatoarea din Spania a castigat finala in 2016 si spera sa aiba din nou sansa de a se lupta pentru trofeu.

"Uraganul" Simona Halep nu i-a dat insa nicio sansa, 6-1; 6-4, unul dintre cele mai bune meciuri din cariera romancei.

"Am avut o adversara care a jucat foarte bine, care nu mi-a oferit puncte gratis. Acesta a fost cel mai rau meci al meu la Roland Garros. Era un meci important, iar ea a fost agresiva inca de la inceput si acesta este rezultatul. A jucat foarte mult in cros si a servit mult pe forehand-ul meu. Am avut multe schimburi lungi de mingi, dar tactica ei a fost buna. Trebuia sa servesc mai bine. Cred ca am inceput prost meciul, undeva sub nivelul ei. A jucat incredibil inca de la primul punct si ar fi trebuit sa nu las sa-mi scape atat de repede primul set. Dar ea a jucat extraordinar, a pus o presiune incredibila pe mine“, a declarat Muguruza.

Jucatoarea din Spania spera sa-si ia revansa pe iarba, la Wimbledon, acolo unde a castigat anul trecut.



"Pe iarba si zgura sunt diferente pe care poti sa le folosesti. Sunt fericita ca schimb suprafata. Pe hard toata lumea joaca bine, totul este egal. Pe zgura si iarba sunt fericita, toata lumea are urcusuri si coborasuri, va fi mai bine", a spus Muguruza.

Halep era fericita dupa victoria cu Muguruza. Va avea o noua sansa sa castige Roland Garros si va ocupa in continuare prima pozitie in clasamentul WTA.

"Simt ca am muncit bine, am facut ceea ce a trebuit. Sunt la un nivel ridicat si ma bucur ca sunt si sanatoasa, nu am probleme. Om vedea ce se va intampla, e nemaipomenit sa fiu intr-o finala de Grand Slam"

Finala Roland Garros dintre Halep si Sloane Stephens e sambata, de la ora 15:00