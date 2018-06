EXCLUSIV | "Dintr-o mare jucatoare, Simona a devenit acum O LEGENDA!" Schimbarea MAJORA fata de finala cu Ostapenko: cum poate castiga Halep primul GrandSlam din cariera

Simona Halep - Sloane Stephens, sambata, ora 15:00, la ProTV.

Cristian Tudor Popescu este sigur ca Simona Halep nu va mai repeta greseala facuta in precedenta finala de Roland Garros, meciul pierdut cu Ostapenko. CTP spune ca Halep a depasit deja stadiul de "jucatoare buna" si a atins statul de "legenda" prin tenisul practicat.

"Nu m-as baza pe noroc in aceasta finala. Si in general, in nimic in tenis nu se bazeaza pe noroc. Nu vreau sa fac niciun fel de predictii, mi-e teama. Esential este ca Simona sa isi pastreze aceasta stare si acest joc pe care l-a aratat pana acum. Anul trecut, in finala cu Ostapenko, Simona a pierdut pentru ca a jucat pe mana adversarei. Schimbarea fundamentala, care nu trebuie sa conteze doar la acest turneu, este ca acum ia jocul pe mana ei. Nu mai lasa decizia pentru adversara. Asa a castigat cu Muguruza. Muguruza era uluita, nu-i venea sa creada ce joaca Simona. In tot meciul de ieri nu a avut nicio lovitura de umplutura. Dintr-o mare jucatoare, Simona a devenit acum o legenda. Acest tenis pe care il joaca ea acum si-l vor aminti oamenii. Acest tenis este pentru viitor", a declarat Cristian Tudor Popescu pentru ProX.

Simona Halep se afla la patra finala de Grand Slam din cariera. Liderul mondial a mai jucat de doua ori in ultimul act la Roland Garros si o data la Australian Open, insa nu a reusit pana acum sa castige un turneu major.