Reteta unei calificari fabuloase! Ce faceau Simona Halep si Darren Cahill la 03:00 dimineata, inaintea semifinalei cu Muguruza

Simona Halep a facut cel mai bun meci al sau la Roland Garros si s-a calificat in finala de la Paris pentru a treia oara in cariera. Ea a trecut de Garbine Muguruza, poate a doua cea mai in forma jucatoare a lumii, dupa un categoric 6-1, 6-4.

Simona a parut sa defileze in meciul de ieri, desi a avut in fata o jucatoare de mare calibru!

Secretul evolutiei fantastice a Simonei a stat, dupa cum a dezvaluit chiar Darren Cahill, intr-o analiza extrem de serioasa a adversarei.

Darren Cahill si Simona Halep au urmarit meciurile Muguruzei pana la 03:00 AM, chiar in noaptea dinaintea semifinalei!

"Am stat pana la 03:00 dimineata pentru a urmari meciurile pe care le-au disputat una impotriva celeilalte", a spus Darren Cahill la CNN.

"As spune ca infrangerea de anul trecut de aici a fost un pic mai dureroasa decat cea de la Australian Open. Acum vrea sa schimbe aceasta situatie si va fi concentrata pe asta, fara sa se gandeasca la finala de anul trecut. Singurul lucru la care se va gandi va fi adversara de cealalta parte a fileului. Sunt mandru de ea cu adevarat", a adaugat australianul.

