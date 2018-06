Simona Halep a urcat in Top 10 al castigurilor din tenis! Suma obtinuta pana acum si cecul urias care o asteapta in finala

Simona - Sloane Stephens, finala Roland Garros, sambata, ora 15:00, in direct la ProTV.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep s-a calificat in cea de-a treia finala de Roland Garros a carierei si a stabilit o borna istorica. Sportiva din Romania a reusit sa intre in Top 10 al castigurilor din tenis si a depasit jucatoare precum Svetlana Kuznetsova, Kim Clijsters sau Martina Hingis.

Simona Halep a ajuns la castiguri totale, in intreaga cariera, in valoare de 24.816.096 de dolari. Doar pentru calificarea in finala Roland Garros, Simona Halep a incasat un cec in valoare de 1.322.025 de dolari si este acum pe locul 8 in topul jucatoarelor care au castigat cel mai mult din tenis.

Simona Halep este pe primul loc in topul castigurilor pe anul 2018, peste daneza Caroline Wozniacki. Pana acum, liderul mondial a obtinut 4.037.752 de dolari. Daca va castiga finala Roland Garros, Halep va mai primi un cec in valoare de 1,9 milioane de dolari.