Inaintea semifinalei cu Muguruza, Halep avea SANSA A DOUA! Cum arata acum cotele pentru marele trofeu de la Roland Garros, dupa meciul fabulos de ieri

Simona Halep - Sloane Stephens, sambata, ora 15:00, la ProTV

Inaintea meciului contra Muguruzei, din semifinale, Simona Halep era creditata cu sansa a doua. Jucatoarea spaniola avea o cota mai mica la castigarea duelului si chiar a trofeului!

Lucrurile s-au schimbat, insa, dupa ce numarul 1 mondial a invins-o categoric pe Muguruza! Simona e acum marea favorita in ochii bookmakerilor!



Astazi, agentiile de pariuri dau o cota de 1.46 pentru o victorie a Simonei Halep si de 3.17 pentru un succes al americancei Stephens.

O victorie a Simonei Halep in doua seturi are o cota de 2.05, iar unul in trei seturi - 3.85.



O finala decisa in doua seturi, indiferent de castigator, are o cota de 1.53.

Simona Halep are cota 1.15 sa castige macar un set maine.