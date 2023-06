Djokovic a căzut de două ori, dar a câștigat primul set al finalei Roland Garros! Ruud, pierzător după 81 de minute

Emoțiile perspectivei oferite de câștigarea celui de-al 23-lea titlu de mare șlem al carierei l-au ajuns din urmă doar parțial pe Novak Djokovic. Casper Ruud a ratat șansa de a deveni beneficiarul manșei întâi, ajunse în tiebreak și încheiate la unu de către numărul 3 ATP.

Dublu campion la Paris, tenismenul sârb a fost condus cu 3-0 în debutul finalei, dar a revenit imediat, egalând la patru. Intensitatea primului set a fost extraordinară și menținută de-a lungul a 81 de minute.

Căzut de două ori pe zgura umedă, Djokovic s-a ridicat de fiecare dată, dar a fost pus în dificultate de jucătorul norvegian, care a reușit inclusiv un lob-tweener, spre deliciul spectatorilor.

În tiebreak, nivelul de concentrare afișat de „Nole” a trecut la nivelul următor, iar acest lucru s-a observat imediat pe tabela de marcaj.

