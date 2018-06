"WOW! Ce de bani!" Reactia FANTASTICA a lui Sloane Stephens dupa ce a aflat cati bani ia daca o bate pe Halep in finala

Sloane Stephens e una din cele mai deschise si sincere jucatoare din tenisul feminin. Finala Roland Garros e sambata la PROTV de la ora 15:00!

Jucatoarea din SUA a revenit dupa o accidentare grava si a castigat anul trecut US Open, spre surprinderea tuturor. Americanca a incasat 3,2 milioane de euro pentru performanta ei, cea mai mare suma din intreaga cariera.

Acum nu stie cati bani va primi daca o va invinge pe Simona Halep la Paris.

"Nu sunt la fel de multi bani ca la US Open, nu? Eu nu stiu daca se anunta, nu iti spun pe teren? Cred ca e mai mult un secret. Asa sunt europenii...Americanii sunt de genul: WO! Iti dam 3,7 milioane!"

Jucatoarea din SUA nu e foarte interesata de pozitia din clasament. Ocupa locul 10 in prezent, dupa ce in urma cu un an si ceva era pe locul 300.

"Obiectivul a fost top 10. Eram pe locul 11 si era important. Acum voi imi reamintiti de fiecare data cand sunt pe 10 si ca e un lucru important. Eu nu cred ca ii pasa nimanui despre asta, sincer", a spus adversara Simonei din finala.

