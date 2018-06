"Anul trecut a fost distractiv!" Ce facea Sloane Stephens in timpul finalei PIERDUTE anul trecut de Halep la Roland Garros

Sloane Stephens are parte de o revenire de vis, dupa ce in ianuarie 2017 a suferit o operatie complicata la picior. Finala Roland Garros e sambata la PROTV de la ora 15:00!

In timp ce Simona Halep pierdea dramatic finala de la Roland Garros de anul trecut, Stephens se afla la nunta unui prieten din Irlanda.

"Habar nu am ce faceam anul trecut pe vremea asta. Imi amintesc ca in timpul Roland Garros eram la o nunta in Irlanda. A fost destul de dragut.", isi aminteste Stephens.

Apoi a urmat cea mai mare performanta din cariera, una pe care nu pariase nimeni: victorie la US Open!

"Cu siguranta nu se astepta nimeni, sa joc turnee si sa castig US Open, asta nu se intampla! Nici acum nu pot spune ca sunt socata, sunt foarte fericita. Am muncit mult sa revin, am tras mult la sala, eram putin grasuta si m-am pus pe slabit, am reintrat in forma. Am facut to ce mi-a cerut antrenorul meu. Ma gandeam: Dumnezeule, nu ma astept sa se intample doar lucruri bune, dar ajuta-ma putin si pe mine!", povesteste Stephens, una din cele mai deschise si directe jucatoare din circuit.



