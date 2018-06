La 40 de ani de cand a castigat Roland Garros, Virginia Ruzici simte din nou emotiile finalei. Managerul Simonei Halep, despre principalul avantaj al ei maine

Virginia Ruzici a castigat Roland Garros in urma cu fix 40 de ani. Acum, ea va simti din nou emotiile unei finale, de aceasta data din loja Simonei Halep.

Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep, crede ca Simona Halep are un avantaj asupra adversarei de maine: acela ca a mai batut-o.

"Am vazut-o foarte concentrata, nu a lasat adversara sa revina in meci. Asta imi doresc - sa o vad concentrata. O cunoaste bine pe Stephens. Au jucat de doua ori anul trecut, a invins-o pe ciment si, deci, are un avantaj psihologic in fata ei. Dar... fiecare meci e un alt meci. Evident, Simona este favorita. Speram din suflet ca, de aceasta data sa fie pentru ea", a spus Ruzici pentru ProSport.

