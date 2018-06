Sloane Stephens, AROGANTA inaintea finalei cu Halep: "Eu am un titlu de Grand Slam, ea nu!" Simona Halep - Sloane Stephens, sambata, ora 15:00, la ProTV

Sloane Stephens a oferit o declaratie aroganta inaintea confruntarii cu liderul mondial din finala Roland Garros. Sportiva din Statele Unite ale Americii a precizat ca nu resimte presiunea finalei deoarece ea a castigat deja un turneu de Grand Slam, spre deosebire de Halep care nu a reusit o asemenea performanta.

"Niciun avantaj pentru Halep pentru ca eu am un titlu, iar ea nu are niciunul", a fost declaratia data de Stephens dupa semifinala cu Keys.

Stephens: "No advantage on Halep cause to my title and none from her" #RG18