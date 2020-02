4 romance in top 100 WTA! Povestea Patriciei Tig, mama care a revenit in prima suta mondiala in doar noua luni de la revenirea in tenis

Din articol De la zero la pozitia 90 in clasamentul WTA in doar 9 luni

La doar 25 de ani, Patricia Tig este autoarea unei reveniri senzationale in top 100 WTA, la noua luni de la revenirea in tenisul mondial.

Patricia Maria Tig ocupa locul 83 WTA in aprilie 2017, dar din luna mai a acelui an jucatoarea nascuta la Bucuresti nu a mai patruns in prima suta mondiala. Pana azi insa, cand Tig s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Hua Hin din Thailanda, trecand de chinezoaica Xiaodi You, scor 6-1, 6-3 in 75 de minute de joc. De luni, Tig o va depasi pe Ana Bogdan, actualmente numar 90 WTA.

“Sa fiu mama m-a ajutat sa devin o persoana mai buna. Sunt mai modesta, mai ascultatoare si mai recunoscatoare pentru ce am. Sunt mai matura. Stiu ca viata nu se termina daca pierzi un meci de tenis", spunea Patricia Tig dupa finala pierduta la BRD Bucharest Open in 2019, scor 2-6, 0-6 in fata kazahei Elena Rybakina.

In aprilie 2019, Patricia Tig s-a reintors in lumea tenisului cu o pofta de joc aparte. A bifat prima aparitie intr-un turneu oficial ITF de tenis la Cancun, in Mexic; pana sa participe la Bucuresti, Tig juca deja noua competitii, dintre care castiga doua si termina alte doua ca finalista invinsa.

Dar calibrul mici al intrecerilor la care Patricia Tig a luat parte in vederea pregatirii turneului de la Bucuresti au lasat-o la statutul insignifiant in circuit de 'jucatoare fara clasament.' Patricia nu s-a lasat descurajata de circumstante si, contrar asteptarilor a castigat toate meciurile in pre-calificari, calificari si pe tabloul principal al WTA BRD Bucharest Open, mai putin finala, pierduta clar in favoarea Rybakinei, care i-a luat 12 game-uri si nu i-a lasat mai mult de doua.

Romania’s Patricia Maria Tig beats China’s Xiaodi You 61 63 to move into the quarterfinal back into the top 100 @WTA rankings less than a year after returning from maternity leave after the birth of her daughter Sofia #huahin #thailandopen pic.twitter.com/Gyw1ijfuqX — WTA Thailand Open (@ThailandOpenHH) February 13, 2020

Revansa finalei cedate in capitala Romaniei avea sa fie insa razbunata de Tig la Karlsruhe, in Germania, unde Patricia s-a impus intr-o competitie WTA de calibru 125K, declarand la final urmatoarele: "Nivelul tenisului, asa cum a fost si la Bucuresti, e 'my best ever.' Ma simt bine cu mine, ma simt bine pe teren, primesc multa putere de la Sofia si de la Razvan (n.r. Razvan Sabau, antrenorul ei si tatal fiicei sale). Ma simt implinita, intr-un cuvant,” a spus Tig pentru treizecizero.

Patricia Tig a incheiat 2019 cu doua calificari in optimi la Hiroshima si la Seul, dar a inceput noul an mai bine, ajungand acum in sferturi la Hua Hin, unde o asteapta chinezoaica Saisai Zheng, numar 36 WTA, jucatoare cu care nu s-a mai duelat pana in prezent.

Indiferent de rezultatul acestui meci, Tig revine, la noua luni de la revenirea in tenis in top 100 si o va devansa pe Ana Bogdan, care cade in clasamentul LIVE pe locul 91 al ierarhiei mondiale.