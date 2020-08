"Irina Begu e o jucatoare grozava, ma bucur pentru ea ca a ajuns pana in semifinale" | Simona Halep reuseste o calificare eleganta in finala turneului de la Praga

Simona Halep va juca maine a doua finala de turneu WTA in 2020; pe prima a castigat-o la Dubai, in februarie.

Simona Halep a acces in finala competitiei WTA International din capitala Cehiei dupa o victorie in minimum de seturi, scor 7-6, 6-3 in fata conationalei Irina Begu (82 WTA).

Dupa doua meciuri de trei seturi, Halep a profitat de succesul obtinut rapid in sfeturi, fiind mult mai energica decat Irina Begu, nevoita sa joace atat ieri, cat si azi in doua meciuri diferite.

In ultimul act, Simona o va infrunta pe Elise Mertens (23 WTA), care a invins-o azi pe Kristyna Pliskova, scor 7-5, 7-6. La meciurile directe, Halep o conduce pe sportiva din Belgia cu 3-1, dar a invins-o clar in cele doua meciuri jucate pe zgura, 6-0, 6-3 la Madrid in 2018, respectiv 6-2, 6-1 la Roland Garros in acelasi an.

Dupa incheierea meciului, Simona Halep a declarat urmatoarele: "Irina a dominat jocul pe alocuri, nu am jucat cel mai bun meci al meu, dar ea a fost obosita. Intotdeauna e greu sa joci impotriva ei, e o jucatoare grozava, insa probabil a fost mai obosita decat mine, s-a vazut in al doilea set. Uneori e bine, alteori e rau sa joci partide mai lungi, dar sunt fericita si pentru ea, ca a ajuns pana in semifinale," a declarat Halep.

"Sa joc finala in primul turneu (n.r. de dupa pauza provocata de pandemie) e minunat. Finalele sunt dificile, nu conteaza ce am facut in meciurile cu Mertens pana acum, dar vreau cu adevarat sa castig finala. O sa ma recuperez dupa care o sa dau tot ce am mai bun si o sa ma bucur ca joc o noua finala," a adaugat numarul 2 WTA.

Marea finala a turneului WTA International de la Praga, Simona Halep vs. Elise Mertens este programata sa inceapa duminica dupa-amiaza in jurul orei 13:30.