BREAKING NEWS | Simona Halep s-a decis in legatura cu participarea la US OPEN! Anuntul de ultima ora al romancei

Simona Halep si-a anuntat decizia in ceea ce priveste participarea la US OPEN printr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.

Simona Halep NU va participa la aceasta editie a Grand Slam-ului de la US OPEN. Pandemia de Covid-19 a fortat-o pe Halep sa ia aceasta decizie:

"Dupa ce am cantarit toti factorii implicati si cu circumstantele exceptionale in care traim, am decis ca nu voi calatori in New York pentru a juca la US Open.

Intotdeauna am spus ca imi voi pune sanatatea pe primul loc in deciziile mele si de aceea prefer sa raman sa ma antrenez in Europa. Stiu ca USTA si WTA au lucrat neobosit pentru a organiza un eveniment sigur si doresc tuturor de acolo sa aiba parte de un turneu de succes", a fost mesajul Simonei Halep.