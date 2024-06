În semifinalele de la Bari, Anca Todoni a reușit să o elimine pe favorita principală, argentinianca Nadia Podoroska, jucătoare clasată pe locul 59 WTA, cu 120 de poziții mai sus decât jucătoarea româncă, ce este clasată pe 179.

Anca Todoni (19 ani) a reușit un "come-back" de senzație, după ce a cedat primul set împotriva adversarei din Argentina. Românca urma să reușească să fixeze tabela la scorul de 6-2, 4-6, 5-7, după două ore și 29 de minute de joc.

Nadia Podoroska a dominat primul set, în care a condus cu 3-0 și l-a încheiat scurt după patru servicii pierdute de româncă și doar 40 minute trecute pe ceas.

Jucătoarea din Argentina a condus și în actul secund, cu 3-1, dar Todoni a întors scorul şi a făcut 4-3. Românca a încheiat setul cu un break. Jucătoarea sud-americană a condus cu 2-0 în decisiv dar Todoni și-a menținut forma și a câştigat patru game-uri la rând. Podoroska a servit pentru meci la 5-4, dar românca a obținut victoria după două break-uri și un serviciu bine executat.

