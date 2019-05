"E cea mai tare aparitie din istoria tenisului". Sorana Carstea, aparitie SEXY pe teren la Nurnberg! Ce echipament a purtat

Sorana Carstea a obtinut doua victorii intr-o zi la Nurnberg.

Sorana, doua victorii si doua calificari intr-o singura zi

Sorana Carstea s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a trecut de Laura Ioana Paar cu 6-4, 6-7 (6), 6-0.

Carstea (29 ani, 93 WTA) a obtinut a doua sa victorie intr-o zi, in doua ore si 9 minute, dupa ce in prima parte a zilei a trecut de belgianca Kirsten Flipkens, a cincea favorita, cu 7-6 (6), 6-2, intr-o ora si 44 de minute.

In duelul cu cvasinecunoscuta Paar (fosta Andrei), ajunsa in premiera pe tabloul principal al unui turneu WTA, Carstea s-a desprins in primul set la 3-3, castigand cu 6-4. In actul secund, Paar (30 ani, 301 WTA) a condus cu 2-0, Carstea a castigat cinci gameuri la rand, dar nu reusit sa incheie conturile, ratand doua mingi de meci la 5-4. Cele doua au ajuns in tiebreak, unde Laura Paar a reusit sa incline balanta si sa ia setul cu 7-6 (6). Carstea a dominat categoric setul decisiv, adjudecat cu 6-0, in 28 de minute.

Carstea castigase singurul sau duel cu Laura Andrei in 2006, la Bucuresti, cu 6-2, 6-4, in optimile unui turneul ITF.

Sorana Carstea si-a asigurat un cec de 4.980 euro si 60 de puncte WTA, urmand sa joace in sferturi cu sarboaica Nina Stojanovic (22 ani, 247 WTA), venita din calificari, care a dispus in optimi de Sara Sorribes Tormo (Spania) cu 6-1, 0-6, 6-3.

Paar, care are drept cea mai buna clasare a sa in clasamentul WTA locul 280 (15 iulie 2013), a venit din calificari si va primi un cec de 2.742 euro si 48 de puncte WTA.

In primul tur la dublu, Andreea Mitu si rusoaica Alexandra Panova au fost invinse miercuri de cuplul Sharon Fichman (Canada)/Nicole Melichar (SUA) cu 6-3, 4-6, 10-6, in primul tur al probei de dublu la Nurnberg.

Sorana Carstea a facut senzatie cu echipamentul ei

Sorana Carstea a luat ochii tuturor cu aparitia ei. "E cel mai tare outfit din istoria tenisului", a scris un jurnalist portughez al cotidianului Record.