FINALA US OPEN | Medvedev, inaintea meciului carierei: "Nu stiu de ce toti demonii mei interiori ies la iveala in timpul partidelor!"

Daniil Medvedev l-a eliminat pe Grigor Dimitrov in semifinalele Open-ului american, scor 7-6, 6-4, 6-3.

La conferinta de presa de dupa meci, rusul a fost volubil si a fost autorul uneia dintre cele mai interesante declaratii ale intregului turneu, dezvaluindu-si cea mai mare vulnerabilitate, recunoscand ca a fost si inca este uneori un jucator irascibil.

„Nu voi spune ca sunt o persoana amabila sau o persoana buna. Pot sa spun doar ca sunt o persoana foarte calma in viata de zi cu zi,” a declarat Daniil.

Daniil Medvedev: „Nu stiu de ce toti demonii mei interiori ies la iveala in timpul meciurilor de tenis”

„Rusul a povestit cat de mult a trebuit sa lucreze la factorul psihologic din jocul sau, amintindu-si de momentele grele din juniorat: „Cand eram junior aveam multe probleme de atitudine. Nu ajungeam sa fiu eliminat, dar imi era usor sa incasez o penalizare de game,” a adaugat numarul 5 ATP.

„Am lucrat din greu sa rezolv aceasta problema, pentru ca de fiecare data cand faceam ceva gresit pe teren, stateam si ma gandeam ca nu sunt asa in viata de zi cu zi si ma intrebam de ce mi se intampla, cand eu nu vreau sa mi se intample,” a mai spus Medvedev.

„Am progresat mult la acest capitol. In viata cotidiana e foarte greu sa ma enervezi. Trebuie sa faci ceva nebunesc. De exemplu, daca vii timp de o saptamana in fiecare dimineata la 6:00 si bati la usa mea, probabil ca voi fi un pic suparat pe tine. De obicei insa sunt foarte calm,” a conchis Daniil Medvedev, proaspat calificat in prima finala de Grand Slam a carierei.

Daniil Medvedev: „Nadal este o masinarie, o bestie pe teren”

„Nadal este unul din cei mai mari campioni din istoria tenisului. Energia pe care o arata e uimitoare. Sa joc impotriva lui in prima mea finala de turneu de mare slem nu va fi un lucru distractiv, dar va fi un lucru uimitor de trait,” a spus cel mai bun tenismen rus al momentului.

Despre singura intalnire directa cu Rafa, pierduta la Montreal, scor 6-3, 6-0: „A fost un meci greu. Energia lui a fost mult mai ridicata decat a mea. Apoi a crescut ritmul, a fost tot mai puternic, mai rapid, iar eu am slabit ritmul. E minunat insa ca am jucat deja intr-o finala impotriva lui. Stiu la ce sa ma astept si stiu cum sa ma pregatesc pentru acest meci,” a conchis Daniil Medvedev.