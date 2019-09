US OPEN 2019 | Se repeta istoria de anul trecut? Neregula facuta de Serena Williams la recomandarea antrenorului. Patrick Mouratoglou: "Nu regret ca am incalcat regulamentul!"

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou a declarat ca nu regreta faptul ca i-a transmis semnale ajutatoare jucatoarei sale in timpul finalei de anul trecut de la US Open, motivand ca aceasta este o practica standard in circuit. De asemenea, Mouratoglou a mai spus ca va face acelasi lucru din nou, daca va avea ocazia.

In timpul finalei pierdute de Serena Williams in fata lui Naomi Osaka de la editia 2018 a Openului American, Patrick Mouratoglou i-a indicat Serenei prin semne sa urce mai mult in teren si sa fie mai agresiva. Arbitrul a pedepsit-o pe jucatoare pentru aceasta fapta neconforma regulamentului.

Patrick Mouratoglou: „Nu regret ca am incalcat regulamentul.”

„Daca regret? Nu. As face-o din nou maine daca ar fi necesar”, a spus Patrick Mouratoglou dupa victoria elevei sale in optimea de finala cu Petra Martic.

Decizia lui Carlos Ramos de a penaliza aceasta fapta i-a adus aversiune din partea publicului american si a Serenei, aceasta din urma catalogandu-l in timpul finalei „hot” si „mincinos”, acuzandu-l mai apoi de rasism si sexism.

„Pe hartie nu este permisa (n.r. trimiterea de semnale catre jucator). Dar toata lumea o face. Adica, hai sa nu spunem toata lumea, pentru ca niciodata nu e vorba despre toata lumea, dar hai sa spunem 90%. E probabil mai mult, dar sa zicem ca e 90%. Vezi asta in fiecare zi pe fiecare teren. Toata lumea stie ca se intampla”, a mai spus antrenorul francez de origine greaca.

„Arbitrii de scaun sunt foarte intelegatori cu asta. Nu le pasa prea mult. Daca intr-adevar este prea evident, de obicei le spun sa avem grija si ca e prea evident. Apoi antrenorii devin mai discreti. Lucrul acesta poate fi observat in fiecare zi”, a clarificat Patrick Mouratoglou.

„In ceea ce ma priveste, nu am facut nimic rau. Am facut ceea ce toti antrenorii fac. As face-o din nou maine. Pe bune. 100%. Iar daca voi fi penalizat din nou, cred ca va fi nedrept, in aceeasi maniera. Daca sunt penalizat, atunci toata lumea trebuie sa fie penalizata in fiecare zi. Si nimeni nu este penalizat. Nimeni”, a conchis Mouratoglou.

Carlos Ramos a primit interzis la meciurile surorilor Williams

Incidentele de la finala US Open 2018 au produs modificari in ceea ce priveste orarul arbitrului de scaun Carlos Ramos, care, la cererea Serenei, acceptata de Asociatia Americana de Tenis, nu va putea arbitra un meci de-al ei la aceasta editie a Openului American. Serena Williams i-a promis arbitrului de scaun portughez, in aceeasi finala ca acesta nu o va mai arbitra niciodata.

Serena Williams va juca in sferturile de finala la US Open marti, impotriva chinezoaicei Qiang Wang, care a eliminat-o in optimi pe australianca Ashleigh Barty, numarul 2 WTA.