FINALA US OPEN 2019 | Nadal si Medvedev s-au mai intalnit doar o data! Nadal, in cautarea celui de-al patrulea trofeu la US Open

Daniil Medvedev si Rafael Nadal s-au calificat in finala US Open 2019, dupa ce i-au invins in minimum de seturi pe Grigor Dimitrov, respectiv Matteo Berrettini.

Numar 5 ATP, Daniil Medvedev a trecut scor 7-6(5), 6-4, 6-3 de Grigor Dimitrov intr-o semifinala care a totalizat 2 ore si 41 de minute de joc. Rusul a servit 10 asi, a castigat 75% din punctele jucate cu primul serviciu si a fost mult mai inspirat din punct de vedere tactic. Pentru aceasta calificare in finala, rezultat reprezentand cel mai bun parcurs al rusului la un turneu de Grand Slam, Medvedev a alergat in acest meci 3,9 kilometri.

A fost un meci frustrant pentru Grigor Dimitrov, care a lovit 39 de winnere, fata de 22 ale lui Medvedev, dar a comis si mai multe greseli nefortate, 46 (40 pentru Daniil).

Rafael Nadal, la un pas de al patrulea titlu la US Open

Rafa Nadal s-a impus impotriva revelatiei turneului, italianul de 23 de ani, Matteo Berrettini, scor 7-6(6), 6-4, 6-1, dupa 2 ore si 39 de minute.

Primul set a fost foarte disputat, Nadal fiind condus cu 6-4 in tie-break, moment din care a salvat doua mingi de set si a revenit spectaculos, impunandu-se cu 8-6.

Nadal a gresit infim in acest meci, producand numai 18 greseli nefortate, pe cand Matteo a trimis de 44 ori eronat fara a fi fortat de adversar. La numarul winnerelor, italianul a fost superior, dar nu cu un ecart considerabil, 37-30.

Rafa a castigat nu mai putin de 90% din punctele jucate cu primul serviciu si nu i-a permis lui Berrettini sa isi procure nici macar o minge de break, pe parcursul celor 3 seturi.

Nadal a alergat 2,6 km in acest meci si va avea prima sansa in finala, fiind nu doar jucatorul cu o experienta mai mare, ci si tenismenul care a consumat mai putina energie pentru a accede in ultimul act la Flushing Meadows.

Finala US Open 2019, Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev se joaca duminica seara, incepand cu ora 23:00, ora Romaniei.



Rafael Nadal – Daniil Medvedev 1-0, scorul intalnirilor directe



Favoritii #2 si #5 la castigarea trofeului s-au mai intalnit o data in acest an, in finala turneului de la Montreal, unde Nadal s-a impus fara probleme in numai 71 de minute de joc, scor 6-3, 6-0.