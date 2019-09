BIANCA ANDREESCU, prima reactie dupa calificarea in finala US OPEN 2019: "E ireal, vis devenit realitate!" Ce spune despre duelul cu Serena

In setul al doilea, canadianca de origine romana a fost condusa cu 4-1 si 5-2, de unde a revenit cu 5 game-uri la rand care i-au adus calificarea in finala.

"Nu ma intrebati ce s-a intamplat, pentru ca nu as sti ce sa va spun. Cred ca sunt aici datorita muncii grele pe care am depus-o de-a lungul anilor. Daca cineva mi-ar fi spus ca o sa fiu in finala US Open in acest an, i-as fi spus ca e nebun," a declarat Bianca Andreescu, care va intra in top 10 WTA.

"E ireal. Nu stiu ce sa spun. E un vis devenit realitate, sa joc impotriva Serenei in finala de la US Open. Nu stiu ce sa spun. E nebunesc!" , a adaugat Bianca Andreescu.

"Cred ca totul a inceput in Auckland si am reusit sa mentin momentul bun pana la Indian Wells. Turneul de la Indian Wells a fost pentru mine factorul declansator,” a conchis Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu o conduce pe Serena Williams cu 1-0 la scorul intalnirilor directe, dupa ce a invins-o in finala de la Toronto. Atunci, americanca s-a retras in primul set, la 3-1 pentru canadianca din cauza unor dureri la spate.

Finala US Open 2019 la feminin, Andreescu vs. Williams se va juca sambata seara, incepand cu ora 23:00, ora Romaniei.