Serena Williams, despre finala US OPEN 2019 cu Bianca Andreescu: "Imi place de ea ca persoana, e minunata!" 

Serena Williams s-a calificat in a 10-a finala la US Open a carierei. In semifinale, americanca a invins-o expeditiv pe Elina Svitolina, scor 6-3, 6-1.

"Sa fiu intr-o noua finala e nebunesc, dar in acelasi timp nu e mai putin decat mi-as dori. Am jucat solid. Cu siguranta, nu a fost cel mai bun tenis al meu. Svitolina ar fi putut juca mai bine, la fel ca mine. Dar nu ma concentrez pe acest lucru, ci pe urmatorul meci,” a declarat numarul 8 WTA. „Am avut parte de un an greu in ceea ce priveste accidentarile si de mult ghinion,” a adaugat Serena Williams.

Serena Williams despre Bianca Andreescu: „Mai presus de toate, imi place de ea ca persoana. E minunata.”

„Bianca stie foarte bine cum sa isi varieze jocul si sa trimita lovituri diferite, in moduri diferite. Mai presus de toate, imi place de ea ca persoana. E minunata,” a mai spus detinatoarea a 23 de titluri de mare slem.

„Bianca este o jucatoare fantastica. Variaza foarte mult, niciodata nu poti sti ce va urma din partea ei. Face toate loviturile foarte bine, serveste bine, se misca bine, are o tona de forta si e incantator de urmarit. E o jucatoare buna, cred ca e minunata pentru tenisul feminin,” a conchis Serena Williams.

Finala US Open 2019 dintre Serena Williams si Bianca Andreescu se joaca sambata-seara, de la ora 23:00, ora Romaniei.