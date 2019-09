Rafael Nadal i-a luat fata lui Federer. Spaniolul vrea cu orice pret sa castige US Open | "A gasit o modalitate de a fi mai bun pe hard"

Rafael Nadal a fost laudat de mai multe legende ale tenisului masculin inaintea semifinalei cu Matteo Berrettini. Meciul dintre Rafa si italian se va juca in noaptea dintre vineri si sambata, dupa 00:30, ora Romaniei.

Mats Wilander a avut cuvinte de lauda la adresa lui Rafa Nadal, cu privire la adaptabilitatea sa pe terenurile de hard. „Este mult mai increzator, merge mai des la fileu si castiga acoperire de teren cu backhand-ul. Joaca punctele mai scurt. Rafa a facut schimbari semnificative. Loveste cu mai putin efect mingea”, a declarat fostul tenismen legendar din Suedia.

Mats Wilander: „Rafael Nadal s-a schimbat mai mult decat Roger Federer.”

„Nadal si-a schimbat jocul mai mult decat Federer. Rafa e unul dintre jucatorii aceia care intotdeauna vor mai mult si mai mult. Indiferent ce reuseste, nimic nu e suficient pentru el. Vrea sa progreseze constant”, a adaugat Mats Wilander.

Boris Becker: „Rafa are un tip de personalitate care il face sa isi doreasca sa fie mai bun in fiecare zi.”

Nici Boris Becker nu a fost mai putin impresionat de Rafa Nadal si ultimele sale meciuri. „E incredibil cum Rafa si-a schimbat jocul de cand a devenit profesionist. S-a imbunatatit mult pe suprafetele hard si iarba, iar acest lucru este unul dintre motivele-cheie pentru care este in continuare in topul clasamentului. Cu cativa ani in urma a gasit o modalitate de a fi mai bun pe hard si de a-si potrivi jocul noii generatii de jucatori”, a declarat Boris Becker, castigator a 6 titluri de mare slem.