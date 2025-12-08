GALERIE FOTO Alex Musi, direct de lângă jucătorii lui FCSB: "Îi mulțumesc lui Dinamo pentru că mi-a dat șansa să joc la cel mai iubit club"

Alex Musi, direct de lângă jucătorii lui FCSB: Îi mulțumesc lui Dinamo pentru că mi-a dat șansa să joc la cel mai iubit club
Alexandru Musi (21 de ani) a plecat în vară de la FCSB și a semnat cu marea rivală Dinamo.

Alexandru MusiDinamoFCSB
Nemulțumit de minutele pe care le primea la FCSB, Musi a fost cedat la Dinamo într-o tranzacție din care a făcut parte și Dennis Politic. Internaționalul U21 a dat uitării perioada petrecută la formația roș-albastră și pare că s-a adaptat excelent la tot ceea ce înseamnă Dinamo.

Alexandru Musi: "Dinamo mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară"

Marți, Musi a primit premiul pentru cel mai bun jucător U21 din România la Gala Fanatik. Invitat pe scenă, chiar în fața unei mese la care se aflau foștii colegi Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Juri Cisotti și David Miculescu, dinamovistul și-a descris actuala echipă drept "cea mai iubită din țară".

"Vreau să mulțumesc familiei mele deoarece a fost alături de mine atât la momente bune, cât și la momente puțin mai bune. Vreau să-i mulțumesc lui Dinamo deoarece mi-a deschis o ușă și mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară. Sper doar să nu dezamăgesc și să o țin în continuare la fel", a spus Alexandru Musi.

  • Alexandru musi gala 2
Musi a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive în tricoul lui Dinamo, după 17 meciuri. Internaționalul U21 s-a accidentat în noiembrie și a ratat derby-ul cu FCSB din weekend (0-0).

Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
OUT! Antrenorul din Superliga pleacă după un singur meci
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare &icirc;n Superliga
&rdquo;C&acirc;știgă Rapid titlul?&rdquo; Răzvan Lucescu a dat răspunsul
Vorbește mai mult cu noi! Baiaram explică diferența dintre Coelho și Rădoi
Gigi Becali a numit cel mai bun atacant din Superliga: &bdquo;E numărul unu&rdquo;
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Conducerea lui Liverpool a ales &icirc;ntre Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Ionuț Andrei Radu față &icirc;n față cu Mbappe și Vinicius! Rom&acirc;nul, omul meciului &icirc;n ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe &rdquo;Bernabeu&rdquo;

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: &rdquo;Aici sunt problemele&rdquo;

Răzvan Lucescu surprinde după ce PAOK și-a distrus rivala &icirc;n campionat: &rdquo;Rezultat nedrept&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;
OUT! Antrenorul din Superliga pleacă după un singur meci
&rdquo;C&acirc;știgă Rapid titlul?&rdquo; Răzvan Lucescu a dat răspunsul
ACUM: UTA - Petrolul Ploiești 0-0 | Meci tare &icirc;n Superliga
Vorbește mai mult cu noi! Baiaram explică diferența dintre Coelho și Rădoi
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol &icirc;n Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie &icirc;n campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care &icirc;i va lua locul lui Florinel Coman: &rdquo;Nu mă așteptam!&rdquo;
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragedie &icirc;n Tenerife. Doi cetățeni rom&acirc;ni au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Fermierii au &icirc;nchis Creta. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au atacat polițiștii cu pietre | FOTO

O țară a &icirc;ncasat o sumă record de la v&acirc;rstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

