Nemulțumit de minutele pe care le primea la FCSB, Musi a fost cedat la Dinamo într-o tranzacție din care a făcut parte și Dennis Politic. Internaționalul U21 a dat uitării perioada petrecută la formația roș-albastră și pare că s-a adaptat excelent la tot ceea ce înseamnă Dinamo.

Alexandru Musi: "Dinamo mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară"



Marți, Musi a primit premiul pentru cel mai bun jucător U21 din România la Gala Fanatik. Invitat pe scenă, chiar în fața unei mese la care se aflau foștii colegi Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Juri Cisotti și David Miculescu, dinamovistul și-a descris actuala echipă drept "cea mai iubită din țară".



"Vreau să mulțumesc familiei mele deoarece a fost alături de mine atât la momente bune, cât și la momente puțin mai bune. Vreau să-i mulțumesc lui Dinamo deoarece mi-a deschis o ușă și mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară. Sper doar să nu dezamăgesc și să o țin în continuare la fel", a spus Alexandru Musi.

