FINALA US OPEN 2019 | Nadal se teme de Medvedev: "E cel mai greu adversar posibil!"

Rafael Nadal si Daniil Medvedev se vor duela duminica seara in finala US Open 2019. Este prima oara cand cei doi se vor intalni intr-o finala de Grand Slam.

Medvedev este la prima finala de turneu de mare slem, in vreme ce Rafa o va juca pe a 27-a. Nadal a castigat 18 din cele 27 jucate pana acum.

Rafael Nadal: „Medvedev va fi cel mai greu adversar posibil. Astazi am fost norocos sa castig acel prim set.”

„Primul set a fost putin frustrant, pentru ca am avut multe mingi de break, dar am ajuns in tie-break, lucru pe care nu mi l-am dorit in fata unui jucator precum Matteo. In tie-break am fost un pic norocos sa revin de la 0-4 si 2-5, intr-un punct in care parea 100% sigur ca el va castiga setul. Am supravietuit acelor momente si cred ca dupa aceea meciul s-a schimbat complet. Am inceput sa fiu mai calm si sa joc mai agresiv,” a spus Rafa Nadal imediat dupa semifinala.

„Sunt super fericit sa fiu din nou in finala US Open. Astazi am fost norocos sa castig acel prim set. Vreau sa il felicit pe Matteo, este tanar, are toate loviturile necesare pentru a deveni un jucator fantastic. Este deja unul din cei mai buni jucatori din lume si are un viitor luminos inainte. Le urez succes lui si echipei sale,” a adaugat numarul 2 ATP.

„Medvedev este unul din jucatorii solizi din circuit. Face pasi inainte in fiecare saptamana. A avut o vara uimitoare, a castigat Cincinnati, a facut finale la Washington si Montreal, iar acum si la US Open. Va fi cel mai greu adversar posibil si voi avea nevoie sa joc cel mai bun tenis al meu,” a avertizat Nadal inaintea finalei cu Daniil Medvedev.

"Pentru mine inseamna foarte mult sa fiu din nou in finala US Open, dupa cateva momente dificile la inceputul anului. Va multumesc tuturor pentru sprijin si sper sa va vad duminica,” a conchis Nadal in fata unei Arene Arthur Ashe arhipline. Printre spectatorii prezenti la semifinala ibericului s-au regasit baschetbalistul retras din activitate, Manu Ginobili si schioarea Lindsay Vonn.

Daniil Medvedev: „Grigor Dimitrov a fost jucatorul mai bun in primul set. Dar iata-ma aici, in picioare si foarte fericit ca voi juca finala duminica.”

„Cred ca e doar a doua oara cand joc 3 seturi la acest US Open. Sunt foarte fericit sa fiu in finala. Trebuie sa spun ca iubesc SUA. Nu credeam ca voi avea o vara atat de buna,” a declarat Daniil Medvedev dupa meci.

„Daca cineva mi-ar fi spus inainte de primul tur ca voi avea crampe in al doilea, ca voi avea probleme cu publicul in turul 3 din cauza a ceea ce am facut, ca voi juca in sferturi cu Stan Wawrinka – castigator a 3 titluri de mare slem – as fi spus ok, sunt terminat, nu mai joc la US Open, ma duc acasa. Dar iata-ma aici, in picioare si foarte fericit ca voi juca finala duminica,” a conchis rusul in varsta de 23 de ani.

Finala masculina de la US Open, Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev se va desfasura duminica seara, incepand cu ora 23:00, ora Romaniei.