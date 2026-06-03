Pentru prima dată în carieră, cehul Jakub Mensik (20 de ani, 27 ATP) s-a calificat în semifinalele unui turneu de mare șlem.
Sportivul european l-a depășit pe sudamericanul Joao Fonseca (19 ani, 30 ATP) în minimum de seturi, scor 6-4, 6-3, 7-6 (3), într-o partidă de sub trei ore, care a închis ziua de concurs cu numărul 10 de la Paris, începută cu partida Soranei Cîrstea din faza ultimelor opt jucătoare.
Jakub Mensik ajunge în semifinalele Roland Garros și intră în top 20 ATP
Publicul parizian spera la mai multă dramă în confruntarea dintre cei doi tineri jucători în vârstă de 20, respectiv 19 ani, însă Mensik a provocat mult mai mult stres pe serviciul adversarului decât a reușit-o brazilianul.
Cehul Jakub Mensik și-a procurat nu mai puțin de 21 de mingi de break, din care a convertit 5, pe când Joao Fonseca a semnat numai două break-uri din cele 5 șanse procurate.
Ajuns din urmă de eforturile depuse în tururile 2, 3 și 4, în care a jucat câte cinci seturi cu Prizmic și Djokovic, respectiv patru seturi cu Ruud, Fonseca nu a mai dispus de prospețimea necesară pentru a face față jocului năprasnic de care este capabil fostul campion al turneului ATP Masters 1000 de la Miami.
Jakub Mensik, pregătit să câștige un titlu de mare șlem
Modest, dar conștient de propriul potențial, Jakub Mensik nu elimină posibilitatea de a câștiga Roland Garros, într-o ediție 2026 în care Carlos Alcaraz a absentat, Jannik Sinner a fost eliminat șocant, în turul secund, iar Novak Djokovic a părăsit întrecerea încă din turul al treilea.
„Când ajungi într-o semifinală de Grand Slam, știi că mai sunt doar patru jucători în competiție. Diferențele dintre noi sunt mici, iar fiecare poate să bată pe fiecare.
Nu spun că sunt favorit, dar cred că am o șansă. Nu cred că turneul meu trebuie să se termine în semifinale. Sunt încrezător în abilitățile mele și abia aștept următorul meci.
Să câștig un titlu de mare șlem a fost mereu visul meu. Chiar dacă pare mai aproape acum, realitatea e că încă e departe de mine. Mă bucur că am ajuns în semifinale, dar mai am multă muncă de făcut,” a declarat Jakub Mensik, la conferința de presă organizată după meciul cu Joao Fonseca.
Zverev, cel mai greu adversar posibil pentru Mensik, în semifinale
Pentru un loc în finala Roland Garros 2026, Jakub Mensik va lupta împotriva favoritului la câștigarea trofeului, Alexander Zverev.
În 2024, Zverev a pierdut finala Roland Garros după ce l-a condus pe Alcaraz cu 2-1 la seturi.