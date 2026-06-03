Pentru prima dată în carieră, cehul Jakub Mensik (20 de ani, 27 ATP) s-a calificat în semifinalele unui turneu de mare șlem.

Sportivul european l-a depășit pe sudamericanul Joao Fonseca (19 ani, 30 ATP) în minimum de seturi, scor 6-4, 6-3, 7-6 (3), într-o partidă de sub trei ore, care a închis ziua de concurs cu numărul 10 de la Paris, începută cu partida Soranei Cîrstea din faza ultimelor opt jucătoare.

Jakub Mensik ajunge în semifinalele Roland Garros și intră în top 20 ATP

Publicul parizian spera la mai multă dramă în confruntarea dintre cei doi tineri jucători în vârstă de 20, respectiv 19 ani, însă Mensik a provocat mult mai mult stres pe serviciul adversarului decât a reușit-o brazilianul.

Cehul Jakub Mensik și-a procurat nu mai puțin de 21 de mingi de break, din care a convertit 5, pe când Joao Fonseca a semnat numai două break-uri din cele 5 șanse procurate.

Ajuns din urmă de eforturile depuse în tururile 2, 3 și 4, în care a jucat câte cinci seturi cu Prizmic și Djokovic, respectiv patru seturi cu Ruud, Fonseca nu a mai dispus de prospețimea necesară pentru a face față jocului năprasnic de care este capabil fostul campion al turneului ATP Masters 1000 de la Miami.

