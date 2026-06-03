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Eșecul suferit de Aryna Sabalenka (28 de ani, 1 WTA) contra Dianei Shnaider (22 de ani, 23 WTA), în sferturile turneului de la Roland Garros, a făcut-o pe bielorusă să simtă că vrea să se retragă din tenis.

Aryna Sabalenka: „Vreau să mă retrag din tenis acum!”

Sabalenka a menționat însă că nu a luat o decizie definitivă în acest sens, ci că se confruntă cu un șoc emoțional din cauza căruia va avea nevoie de timp pentru a-și reveni.

„Nu am gânduri, nu am emoții. Vreau să mă retrag din tenis acum. Sper ca în câteva zile să revin pe drumul cel bun mental. Am avut ocazii decente în setul doi să închei, dar am dat-o în bară. Apoi ea a accelerat, a jucat agresiv.

Nu am putut să mă recuperez mental după setul doi, aceasta este cea mai mare greșeală a mea de astăzi. Nu știu când mi s-a întâmplat ultima dată să pierd zece game-uri la rând. Am intrat mental într-o gaură neagră și nu am putut să revin pe drumul cel bun.

Nu știu de ce au ținut acoperișul deschis când vântul bătea atât de puternic, dar cum să mă plâng când am jucat bine pe parcursul majorității meciului... Poate că e și vina mea, poate că e și din cauza faptului că eu am înnebunit. Anul trecut a fost similar, iar a doua zi au închis acoperișul pentru meciul masculin.

Sabalenka: „Devin prea emoțională”

Cu acoperișul închis, meciul ar fi fost cu siguranță de o calitate mai bună, dar oricum ea a jucat mai bine, a intrat în teren și a lovit.

Poate că mă concentrez prea mult pe faptul că nu am câștigat un Grand Slam nici pe zgură, nici pe iarbă, așa că mă gândesc prea mult, devin prea emoțională. Trebuie să găsesc o soluție pentru asta, pentru că sunt obosită să pierd meciuri doar pentru că emoțiile mă copleșesc.

O combinație de toate – te gândești prea mult, apoi vine o greșeală ușoară, ratezi o ocazie, adversara joacă mai liber și mai agresiv... Uneori este greu să revii în astfel de circumstanțe”, a declarat Aryna Sabalenka, la conferința de presă de după meciul care a consemnat eliminarea ei de la Roland Garros, potrivit sportal.blic.rs.

Aryna Sabalenka: „Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici”

„Oh, da. Asta spun. Trebuie să mă așez și să văd ce se întâmplă, să reflectez deschis la ce se întâmplă în mintea mea în acele momente. Am depășit multe, sunt o jucătoare experimentată, trebuie să mă gândesc bine și sper să reușesc să depășesc și asta. Mă simțeam excelent înainte de meci, pregătită să lupt, motivată... am făcut totul la fel de dimineață, dar am pierdut controlul în timpul meciului.

Nu știu ce voi face în următoarele zile, sincer nu știu. Nu știu... Nu știu. Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici, presupun. Probabil voi înțelege ce nu merge bine. De fapt, am înțeles ce voi face mâine. Există acele camere în care intri și spargi tot, probabil voi petrece acolo toată ziua de mâine spărgând lucruri. Poate ajută – poate nu”, a mai spus Sabalenka.

Diana Shnaider a produs surpriza în sferturi

Diana Shnaider, cap de serie numărul 25, a reuşit miercuri o victorie senzaţională în sferturile de finală de la Roland Garros, revenind după ce a fost condusă cu un set şi două break-uri, pentru a o învinge pe Aryna Sabalenka cu 3-6, 7-5, 6-0 în 2 ore şi 12 minute. A pus astfel capăt seriei de şase semifinale consecutive la turneele de Grand Slam pentru favorita 1.

Shnaider, în vârstă de 22 de ani, a jucat primul său sfert de finală de Grand Slam şi a întâlnit-o pentru prima dată pe actuala lideră mondială. În timp ce rafale de vânt băteau pe terenul Philippe-Chatrier, ea a făcut faţă condiţiilor meteorologice şi a gestionat situaţia într-un mod excelent, reuşind să ajungă în semifinalele unui turneu de Grand Slam pentru prima dată.

Shnaider, deţinătoare a cinci titluri în cadrul WTA Tour, a obţinut a doua victorie împotriva unei jucătoare din Top 10 din cele 16 întâlniri, şi prima de la victoria împotriva lui Coco Gauff în turul trei de la Toronto 2024, notează news.ro.

Ea devine a doua cea mai tânără jucătoare activă care are o semifinală de Grand Slam în palmares – cea mai tânără, Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, a ajuns şi ea în ultimele patru la Paris.

„Condiţii dificile din cauza vântului, prima dată când joc împotriva Arynei, super emoţionată”, a declarat Shnaider în interviul de pe teren. „Pentru prima dată în sferturile de finală, cu siguranţă sunt foarte emoţionată. Simt că, la început, am încercat să mă adaptez la jocul ei şi apoi la condiţii, la vânt. Încercam să-mi dau seama cum să joc. Am încercat doar să mă concentrez punct cu punct, fără să mă gândesc la scor. Mi-am spus: «E în regulă. Sunt condiţii dificile, ea e numărul 1 mondial. Voi încerca doar să dau tot ce pot până la final şi vom vedea cum merge. Voi încerca să lupt pentru fiecare punct şi să alerg după fiecare minge, ca să o trimit în teren.»”

Shnaider o va înfrunta pe o altă semifinalistă debutantă la Grand Slam, Maja Chwalinska, venită din calificări.

Va fi prima semifinală de la Roland Garros între jucătoare stângace din Era Open şi a treia la un turneu de Grand Slam, după victoria Monicăi Seles în faţa Martinei Navratilova la Wimbledon în 1992 şi victoria Petrei Kvitova în faţa Luciei Safářová la Wimbledon în 2014.