Faceți cunoștință cu noul Rafael Nadal! La 18 ani, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr sfertfinalist din istoria modernă a US Open

Carlos Alcaraz leagă victoriile în 5 seturi la Flushing Meadows

Carlos Alcaraz a bifat a doua victorie în cinci seturi la rând, după ce în turul 3 îl eliminase pe numărul 3 mondial, Stefanos Tsitsipas.

Carlos Alcaraz (18 ani, 55 ATP) a devenit cel mai tânăr tenismen care se califică în sferturile US Open în Era Open. Tenismenul spaniol l-a învins în optimi pe Peter Gojowczyk în 5 seturi, scor 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0, la capătul a trei ore și douăzeci și cinci de minute de joc.

A fost a doua victorie la rând pe care Alcaraz o bifează după o partidă lungă de cinci seturi, după ce în turul al treilea îl elimina pe numărul 3 ATP, Stefanos Tsitsipas, în peste patru ore de joc.

”În primele seturi, am crezut că mi-am atins limitele fizice și mentale. Cred că publicul a fost foarte important pentru mine în această situație. Am simțit energia spectatorilor împingându-mă de la spate. Fără ei, n-ar fi posibil să fiu aici. Adevărul e că sunt un băiat ambițios, care vrea mereu mai mult, iar să fiu în sferturi e ceva incredibil. Nu mă așteptam să mă calific, dar cred în mine, în jocul meu și în performanța mea pe teren,” a declarat Carlos Alcaraz la finalul meciului cu Peter Gojowczyk, notează The Guardian și Marca.

În sferturile de finală, Carlos Alcaraz se va duela cu un alt tenismen promițător al noii generații, Felix Auger-Aliassime (21 de ani, 15 ATP), care, pentru a se califica în faza ultimilor opt, a trecut de americanul Frances Tiafoe, scor 4-6, 6-2, 7-6, 6-4.

